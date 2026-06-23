אהרון סעדון, סמנכ"ל ישיבת רמת גן, התארח בעמדת ערוץ 7 בכנס "בכל לבבך" בבנייני האומה בירושלים וסיפר כיצד ארגון את רוב הכנס במהלך שירות המילואים שלו בלבנון.

"זכיתי בזכות עצומה שהרבה מההפקה הזו נעשתה מתוך איתור מלבנון. ביום ראשון חזרתי להיות אזרח מהשורה ובאתי ישר לכאן. זה היה מאתגר אבל גם במהלך הלחימה לדעת שיש לך כנס כזה נותן כוח רב. אתה פוגש את עם ישראל בגבורתו שלמרות כל האתגרים - הוא מחפש ומראה את הצימאון שלו לדברים פנימיים. השנה חצינו את השיא שהגענו אליו בשנה שעברה וזה פלא. אנשים אומרים לנו 'הוצאתם אותנו עם אוויר אחר לקיץ הזה", מסביר סעדון.

הוא מודה כי מבחינתו הגעת ההמונים מרגשת ממש. "זו השנה ה-14 של הכנס וההתרגשות שלי לא שונה מהשנה הראשונה. הכותרת שהגענו אליה, 'לעורר ליבי', הגיעה בעקבות ניגון שהוצאנו וסחף ותפס בהרקדות ובחתונות. אמרנו לעצמנו שיש משהו בלבבות שמחפשים את ההתלהבות וההתרגשות ובמיוחד בזמנים האלה. הציבור מצביע ברגליים ורוצה לעורר את הלב. אנחנו תמיד חיים בהדדיות - משתדלים לעורר מהצד שלנו ומבקשים מהקב"ה שיעורר אצלנו".