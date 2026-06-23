תקרית חריגה נרשמה בברוקלין, ניו יורק, לאחר שבית הקפה הפופולרי "פואטיקה" סילק משטחו את חבר הקונגרס היהודי-דמוקרטי דן גולדמן, הידוע בתמיכתו הבלתי מסויגת בישראל.

הנהלת המקום אף הגדילה לעשות והחזירה לגולדמן את הכסף ששילם עבור המשקה, תוך שהיא מצהירה כי המקום "אינו משרת תומכי רצח עם, גזענים או פשיסטים".

הסערה הציבורית התעצמה לאחר שבעמוד הפייסבוק של בית הקפה פורסמה תמונתו של חבר הקונגרס לצד כיתוב בוטה: "האם אתה רואה שאין לזה טעם של מיץ ג'נוסייד, או שעדיין קשה לך להבחין בהבדל?".

בהודעת ההנהלה נטען עוד כי אילו העובדים היו מזהים את גולדמן מבעוד מועד, כניסתו למקום הייתה נמנעת לחלוטין.

התקרית אירעה בעיתוי פוליטי רגיש במיוחד - ערב הבחירות המקדימות (פריימריז) של המפלגה הדמוקרטית במחוז 10 בניו יורק, שבו מתמודד גולדמן על מקומו מול מבקר העירייה לשעבר, בראד לנדר, המזוהה עם האגף הפרוגרסיבי ומבקר חריף של מדיניות ישראל.

חבר הקונגרס גולדמן, שזכה לפרסום בינלאומי בעבר כראש צוות התביעה בהליך ההדחה הראשון נגד דונלד טראמפ, הגיב לאירוע ואמר כי המקרה מצער אותו מאוד.

גולדמן סיפר כי הגיע למקום יחד עם בתו בת השבע, והבריסטה שעבדה במשמרת אף גילתה אדיבות ואפשרה לילדה להשתמש בשירותים.

לדבריו, הוא רכש את הקפה כאות תודה על היחס והשאיר טיפ לעובדת. מנגד, עובדי המקום התעקשו על עמדתם ומסרו בתגובה כי הם "נגד רצח עם".

במהלך מערכת הבחירות הנוכחית הפכה סוגיית התמיכה בישראל לזירת התגוששות מרכזית במחוז. לנדר תקף שוב ושוב את עמדותיו של גולדמן, בעוד חבר הקונגרס המכהן הבהיר כי תמיכתו בישראל היא חלק בלתי נפרד מזהותו כיהודי ועל רקע היותו ציוני.

בעקבות הפרסום הוויראלי של האירוע, דיווחו בעלי בית הקפה כי החלו לקבל איומים על חייהם ועל העסק, ובעקבות הלחץ הציבורי נאלצה הנהלת המקום למחוק לחלוטין את חשבון האינסטגרם הרשמי של העסק.