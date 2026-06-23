באנטוורפן שבבלגיה מתחוללת סערה פוליטית בעקבות הנפת דגל ישראל בבית העירייה.

מדי קיץ, בין 15 ביוני ל-15 בספטמבר, מניפה עיריית אנטוורפן כמעט מאה דגלים בחזית בית העירייה ההיסטורי בכיכר הגרוטה מרקט, השייכים למדינות האיחוד האירופי או למדינות המחזיקות בנציגות דיפלומטית וקונסוליה במחוז. מכיוון שבלגיה מקיימת יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל, דגל כחול-לבן הונף כחלק מ-94 דגלי המדינות המוצגים בעונת התיירות, דבר שהפך למוקד פילוג קשה בקרב התושבים וההנהגה המקומית על רקע המלחמה. המפגינים ופעילי המחאה, בהם תושבים המבקרים את הצעד ואת ה"מצפן המוסרי" של העירייה, דורשים את הסרת הדגל כפי שהוסר הדגל הרוסי בעבר.

הזעם הציבורי תורגם במהירות לפעולות בשטח, כאשר "הקואליציה של אנטוורפן למען פלסטין" מקיימת הפגנות שבועיות בכיכר המרכזית אשר חלקן גלשו לעימותים והובילו למעצרים. חזית המבנה כוסתה במדבקות ובסיסמאות, ואלמונים ריססו כתובת גרפיטי ענקית מעל מנהרת קנדי בכביש המהיר לכיוון גנט, שבה נכתב "הסירו את הדגל הזה" לצד ציור של דגל ישראל שנמחק באיקס אדום.

מנגד, ראש עיריית אנטוורפן, אלס ואן דוסבורג ממפלגת הימין השמרנית N-VA, מסרבת להתקפל ומבהירה כי ההחלטה ניטרלית ואינה מביעה תמיכה במדיניות, אלא נשענת על קריטריונים אובייקטיביים.

המחיר הציבורי שמשלמת ראש העיר הפך לאישי ומפחיד, והיא חשפה את הודעות השטנה והאיומים שהיא מקבלת מדי יום. "אני מקבלת איומים ברצח, הבן שלי מקבל איומים ברצח, יש אנשים שחושבים שהם צריכים להצית לי את הבית", סיפרה ואן דוסבורג, והפנתה אצבע מאשימה לעבר פוליטיקאים מהשמאל שלטענתה מייצרים אקלים אלים במרחב הציבורי ומקטלגים אותה באופן שיטתי. הוויכוח הצליח לסדוק גם את הקואליציה העירונית, לאחר שמפלגת הסוציאליסטים Vooruit, השותפה הבכירה בקואליציה, החליטה לשבור שורות ולהתייצב לצד דרישות המפגינים מהאופוזיציה.

חברת המועצה קתלין ואן ברמפט מהמפלגה הסוציאליסטית הבהירה את העמדה: "זה לא עניין של דגל, זה עניין של מסר, מסר ברור מהנהלת העיר שאמורה להיות שם עבור כל תושב באנטוורפן". המפלגה הציעה חלופות כמו הסרת כל דגלי המדינות והחלפתם בדגל שלום ניטרלי או בדגלי האיחוד האירופי כדי לאחד את הקהילה. בישיבת מועצת העיר הקרובה מתכננות סיעות השמאל (PVDA ו-Groen) יחד עם Vooruit להגיש שתי הצעות חוק להסרה מיידית של הדגל ולניסוח מחדש של הפרוטוקול, אך ואן דוסבורג צפויה להפילן בזכות תמיכת חברי מועצה ממפלגת הימין "ולאמס בלאנג".