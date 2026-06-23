ענקית מחשוב הענן אורקל (Oracle) צמצמה במהלך שנת הכספים 2026 את מצבת כוח האדם שלה בכ-13%, כך עולה מהדוח השנתי שפרסמה החברה.

לפי הנתונים, מספר העובדים ירד מכ-162 אלף בשנה שעברה ל-141 אלף עובדים נכון ל-31 במאי 2026.

הירידה משקפת קיצוץ של כ-21 אלף עובדים ברחבי העולם, במסגרת תהליכי ארגון מחדש שמקדמת החברה בתקופה האחרונה.

באורקל ציינו כי השינויים נבעו בין היתר מהתאמות ניהוליות, שינויים במוצרי החברה, סוגיות ביצועים, מהלכים אסטרטגיים ורכישות שבוצעו.

מהדוח עולה עוד כי החברה הוציאה השנה 1.84 מיליארד דולר על פיצויי פיטורים והוצאות פרישה נלוות. לשם השוואה, בשנת הכספים הקודמת הסתכמו הוצאות אלו ב-374 מיליון דולר בלבד.

ברקע המהלך מציינים בשוק הטכנולוגיה את השפעתה הגוברת של הבינה המלאכותית על מבנה כוח האדם בחברות גדולות.

אורקל, בדומה לחברות טכנולוגיה נוספות, מאיצה את שילוב טכנולוגיות ה-AI בפעילותה העסקית לצד צעדי התייעלות רחבי היקף.

הקיצוץ בחברה מצטרף למגמה רחבה בענף ההייטק. לפי נתוני אתר Layoffs.fyi, מתחילת השנה פיטרו 196 חברות טכנולוגיה יותר מ-119,800 עובדים, כחלק מהיערכות מחודשת לשינויים בשוק ולמהפכת הבינה המלאכותית.