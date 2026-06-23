העימות בין אשל לעמידרור ערוץ 7

עימות חריף נרשם במהלך ועידת לב למדע, טכנולוגיה וביטחון שמקיים המרכז האקדמי לב, כאשר אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל הי"ד שנרצחה בטבח 7 באוקטובר, הפריע לנאומו של האלוף במיל' יעקב עמידרור.

אשל קטע את דבריו של עמידרור ודרש ממנו למסור גילוי נאות לפני המשך הרצאתו. לטענתו, על עמידרור לציין כי בנו היה מעורב במחדל 7 באוקטובר.

עמידרור השיב לאשל, "הוא אדם מבוגר, אני לא אחראי למעשיו והוא לא אחראי למעשיי".

לאחר חילופי הדברים המשיך אשל להפריע למהלך הכנס. חלק מהנוכחים מחו על ההתנהלות וקראו לו להפסיק, אולם העימות בין השניים נמשך והטונים עלו.

בשלב מסוים אמר עמידרור לאשל, "אם אתה חושב שהפרשנות שלי היא לא טובה, אל תקשיב לה, לא הכרחתי אף אחד להקשיב לי. אל תבלבל את המוח, גמרת להפריע?".

אשל השיב לעמידרור, "תתבייש לך", ועמידרור ענה בחזרה, "תתבייש אתה".

ד"ר יהושע סוקול, מרצה בכיר במרכז האקדמי לב שבנו ישראל נפל בקרב בעזה, ניגש לאשל בניסיון להרגיע את רוחו ואמר לו: "גם אני אב שכול ולא מצדיק להתנהג כך".