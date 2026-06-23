"אם לא נראה מעשים - נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא": באולטימטום שפרסמו הערב (שלישי) יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, מאיימים ראשי המפלגות החרדיות לפרק את הממשלה באופן מיידי, בעקבות מה שהם מגדירים כגרירת רגליים ממושכת בקידום חוקים החשובים לציבור החרדי.

ההודעה המשותפת יצאה בתום פגישה מתוחה שקיימו השניים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו.

"העברנו לו בשם גדולי ישראל דרישה חד-משמעית לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי התורה, באמצעות כינוס ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע", מסרו דרעי וגפני, והבהירו כי ללא מעשים בשטח - הם יצביעו בעד פיזור הכנסת כבר בימים הקרובים.

נתניהו, מצדו, הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לחוקים ויפעל אישית להשגת הרוב הדרוש במליאה.

המפלגות גם הבהירו כי "אין שום ‘דיל’ עם ראש הממשלה נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי לומדי תורה עומדת בפני עצמה, אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שניווכח שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית, בהתאם להוראת גדולי ישראל".

עוד באותו נושא: חוק יסוד לימוד תורה: בכייה לדורות

מוקדם יותר דרעי וגפני החליטו להחרים באופן פומבי את ישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שהייתה אמורה להתקיים בצהריים, מה שהוביל לביטולה המיידי של הישיבה.

הצעד החריג נועד לכפות על נתניהו פגישה בארבע עיניים, כדי לברר האם יש בכלל רוב קואליציוני להעברת החקיקה החרדית.

ברקע הזעם החרדי עומד תסכול עמוק שהלך והצטבר בשבועות האחרונים. רק בשבוע שעבר הבטיח נתניהו לדרעי כי הוא ערב אישית לכך ששני החוקים - חוק היסוד המעניק מעמד חוקתי ללומדי התורה וחוק המעצרים שנועד לבלום את פעילות המשטרה הצבאית נגד חרדים שלא התגייסו - יעברו בקריאה שנייה ושלישית עוד בכנסת הנוכחית. אולם בפועל, בקואליציה המשיכו לעכב את המהלכים, מה שהוביל את דרעי וגפני להחריף את איומיהם מול ראש הממשלה.