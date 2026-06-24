יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס הבוקר (רביעי) לדיווח שלפיו ראש השב"כ דוד זיני החליט לבטל את אירועי "חודש הגאווה" בארגון והביע תמיכה במהלך.

לדברי סמוטריץ', תפקידם של שירותי הביטחון בישראל הוא להגן על אזרחי המדינה, לסכל איומים ולהכריע את אויביה. "משאבי מערכת הביטחון צריכים להיות מופנים למשימות הליבה הביטחוניות שלשמן הם נועדו, ולהן בלבד", אמר.

השר הוסיף כי הוויכוח הציבורי סביב סוגיות חברתיות צריך להתנהל בזירה הציבורית והפוליטית ולא במסגרת פעילותם של גופי הביטחון.

הוא ציין כי "שירותי הביטחון צריכים להישאר ממוקדים במשימתם המקצועית ובאתגרים הביטחוניים הכבדים הניצבים בפני מדינת ישראל".

בהמשך דבריו חיזק סמוטריץ' את ידי ראש השב"כ: "אני מחזק את ידי ראש השב"כ בהחלטתו להוציא מהשירות אג'נדות פרוגרסיביות ובטוח שהוא פועל מתוך אחריות מקצועית ולמען ביטחון המדינה".

עוד הוסיף כי אילו היה סבור שכספי תקציב הביטחון מושקעים בנושאים שאינם קשורים ישירות למשימות הביטחוניות, היה דורש למנוע זאת: "להבטיח שהמשאבים יופנו למטרות שלשמן נועדו".

אמש דווח בחדשות 12 כי זיני החליט שלא לאשר קיום אירוע להט"ב מטעם השירות, לבטל הזמנות ששוגרו ולהסיר שלטים או סממנים שכבר היו בהכנה.

האירוע הלהטב"י, כך טענו גורמים המעורבים בארגונו, בוטל ב"הוראה מלמעלה" ללא נימוק אחר.

לטענתם, כל הבקשות שהציבו סורבו ובהן בקשה לשים באנר להט"ב על המסך בבניין השב"כ, בקשה להתקין שומר מסך במחשבים, בקשה לתלות דגלי להט"ב באולם האירוע וכן בקשה להשתמש במערכות הארגון לשם העברת תוכן ייעודי.

על פי הדיווח, זיני גם פועל לסגירת התא הגאה בשב"כ ואגף משאבי אנוש בארגון קיבל הנחיה להפנות את כל התקציב הייעודי לנושאי להט"ב לתקציב הכללי.