במהלך היממה האחרונה התקיימו דיונים בין הדרג המדיני לצה"ל בנוגע להתייצבות הכוחות בדרום לבנון. בצבא צפויים להציג לדרג המדיני תוכנית להישארות הכוחות בשטח, שתתמקד בנקודות שבהן יש להתכנס ובמיקומים שיספקו ביטחון לתושבי הצפון ולחיילים.

בפיקוד הצפון ניתחו את השטח וסימנו נקודות שמאפשרות שליטה בתצפית ובאש על מרחבים בדרום לבנון. במערכת הביטחון מעריכים כי במהלך המשא ומתן עם ממשלת לבנון ניתן יהיה להפעיל תוכנית פיילוט ולהעביר שטחים לשליטת צבא לבנון.

בקרב הכוחות הפועלים בעומק דרום לבנון קיימת תחושה כי שלב ההתקדמות המשמעותית הגיע למיצוי וכי המיקוד המבצעי משתנה. עם זאת, השטח עדיין אינו שקט, וכוחות אוגדה 36 ממוקמים בנקודות מפתח ברכס עלי א-טאהר ופועלים בעיקר מתוך מגננים להסרת איומים.

החיכוך עם המחבלים נמשך בעצימות גבוהה. מוקדם יותר היום זיהו הכוחות חוליית מחבלים חמושים שפעלה סמוך אליהם באזור האבטחה שברכס, תקפו אותה מצפון למרחב הביטחוני והסירו את האיום.

באירוע נוסף באותו רכס זיהו הלוחמים ארבעה מחבלים על דחפור ואופנוע שחצו אל תוך המרחב המאובטח והתקרבו לכוחות באופן שהוגדר כאיום מיידי. תחילה בוצע ירי להרחקה, אך לאחר שהמשיכו להתקדם ולא נענו לקריאות, בוצע לעברם ירי ממוקד וזוהו פגיעות.

בצה"ל מדגישים כי השימוש בכלי הנדסה אזרחיים מהווה דוגמה נוספת לשימוש שעושה חיזבאללה באזרחי לבנון ובתשתיות אזרחיות כמגן לפעילותו. לוחם בגזרה אמר, "כרגע אין יותר מדי התקפות באש קדימה, אבל בגבולות הגזרה שלי ההנחיה ברורה: כל אחד שמזהה איום פותח באש. אין פה שאלה בכלל".

גם סוגיית תת-הקרקע ממשיכה לעמוד על הפרק, והטיפול במנהרות באזור רכס עלי א-טאהר הוקפא זמנית בשל רגישויות מבצעיות. פעולות של יחידות מיוחדות, ובהן יהל"ם וכוחות הקומנדו, נמשכות בשטח לצורך ניתוח המצב ובחינת המשך הטיפול בתשתית המנהרות, שבאחת מהן באזור תבנית עדיין כלואים מחבלים.