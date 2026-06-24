הרב יוסף צבי רימון, רב המרכז האקדמי לב ורב מועצת גוש עציון, מתייחס בעמדת השידור של ערוץ 7 בועידת לב למדע, טכנולוגיה וביטחון במרכז האקדמי לב, לקשר בין עולם התורה לשליחות מתוך מצוינות.

"במלחמה שלנו ראינו את כוחה שליחות", אומר הרב רימון. "ראינו שכאשר יש שליחות, כשיש ערכים של תורה, אנשים הולכים פעם ועוד פעם בצורה שלא תאומן. שליחות של תורה מובילה גם לפיתוח, לשליחות של עם ישראל, גם במדעים, גם באקדמיה".

על ייחודו של המרכז האקדמי לב מציין הרב רימון כי במרכז העוסק במדע וטכנולוגיה "בית המדרש הוא המרכז, ומתוך תורה יש אחריות למצוינות, להצליח, להשפיע, ליצור, לפתח במדע וטכנולוגיה דברים שישפיעו גם על הארץ וגם על הצבא, להפוך את עם ישראל לטוב יותר, למוצלח יותר, למוסרי יותר ומתוך תורה להאיר על כל הדרכים שלנו בתהליך גאולתנו".