פרסום ראשון: הכנסת צפויה לקיים דיון מקיף ומיוחד שיעסוק בהפרות הסכמי אוסלו מצד הרשות הפלסטינית ובהתנהלות מדינת ישראל מול אותן הפרות.

הדיון ייערך בשבוע הבא במסגרת ועדת החוץ והביטחון, ביוזמת יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, חבר הכנסת צבי סוכות.

במהלך הדיון יוצגו בפני חברי הכנסת ונציגי מערכת הביטחון סקירות מקיפות על שורת הפרות של ההסכמים מצד הרשות הפלסטינית לאורך השנים. בין הנושאים שיידונו: סוגיות ביטחוניות, הברחות, פעילות כלכלית, פיקוח סביבתי, טיפול במקומות קדושים ועתיקות.

בנוסף, יוצגו הנחיות הדרג המדיני ביחס להפרות אלה וייסקרו הפעולות שנקטו צה"ל ומתאם פעולות הממשלה בשטחים לאורך השנים.

לקראת הדיון אמר ח"כ סוכות כי "יותר משלושה עשורים חלפו מאז נחתמו הסכמי אוסלו, אך מעולם לא התקיים בכנסת או באף מוסד אחר מטעם המדינה דיון יסודי שבוחן את היקף ההפרות של הרשות הפלסטינית ואת המחיר שמדינת ישראל משלמת עליהן כולל בדם יקר של אלפי יהודים שנרצחו כתוצאה מההסכם הארור".

לדבריו, "אנחנו המדינה הפראיירית בעולם, חתמנו על הסכם שלרגע לא עצרנו לבדוק עד כמה הצד השני מצפצף עליו. הגיע הזמן להבין שאין פרטנר אמיתי בצד הפלסטיני ולהציב את העובדות על השולחן".

הוא הוסיף כי "אם הרשות הפלסטינית מפרה פעם אחר פעם את התחייבויותיה, מדינת ישראל חייבת לבחון מחדש את המדיניות שלה ולוודא שהאינטרסים הביטחוניים והלאומיים שלה נשמרים. זהו דיון היסטורי שנועד להביא סוף להתעלמות ארוכת השנים מהמציאות שנוצרה בעקבות הסכמי אוסלו".