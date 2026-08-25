תיעוד | צבי סוכות הרס אנדרטאות למחבלים בשומרון צילום: דוברות

יו"ר מפלגת 'הציונות הדתית' ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (שלישי) לסערה בעקבות ניתוץ האנדרטה בכפר מדמא בידי ח"כ צבי סוכות.

סמוטריץ' הדגיש כי האנדרטה הייתה צריכה להיהרס מזמן, אך הבהיר כי האחריות לביצוע פעולות מסוג זה מוטלת על צה"ל בלבד.

"מדינת ישראל הייתה צריכה לפרק כבר מזמן את אנדרטת הטרור שמהללת את המחבל הנתעב שאחראי להירצחם של ארבעה יהודים ופציעתם של 20 ישראלים חפים מפשע", אמר סמוטריץ'. לדבריו, קיימות אנדרטאות נוספות מסוג זה ברחבי יהודה ושומרון.

"כמוה יש עוד עשרות אנדרטאות טרור בכל רחבי יהודה ושומרון שצריכות להיהרס עוד היום על ידי צה"ל, ועל ידו בלבד", הדגיש שר האוצר.

בהמשך דבריו הפנה סמוטריץ' את הביקורת לעבר ראשי האופוזיציה מהשמאל בעקבות הגינויים שהשמיעו נגד סוכות. "מה שצריך להטריד אותנו באמת הוא ריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את ח"כ סוכות ולא את הטרור עצמו", טען.

סמוטריץ' הוסיף וטען כי בכוונת יריביו הפוליטיים להקים ממשלה עם מי שהגדיר "תומכי טרור מובהקים". לדבריו, "התוכנית שלהם היא להקים ממשלה עם תומכי טרור מובהקים, לפנות את היישובים והחוות שהקמנו ביהודה ושומרון ולהקים מדינת טרור בלב הארץ".

את דבריו חתם סמוטריץ' באזהרה מפני התרחיש שתיאר. "זה הדבר היחיד שצריך להטריד כל אדם שפוי וחפץ חיים במדינת ישראל היום", אמר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את המהלך של סוכות: "צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט ע"י אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה".