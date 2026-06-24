דיפלומטים החברים בגוף הפיקוח של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג החליטו להמליץ על פיטוריו של התובע הראשי קארים חאן, בעקבות מערכת יחסים מינית בלתי הולמת שניהל עם חברת צוות זוטרה.

הדיווח פורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, אשר ציינה כי ההחלטה מבוססת על שני עותקים של מסמכי הלשכה שהגיעו לידיה.

על פי הדיווח, המלצת גוף הפיקוח צפויה לשמש בסיס להצבעה שתתקיים בעצרת המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי, המונה 125 מדינות.

ההצבעה על המשך כהונתו של חאן צפויה להיערך בניו יורק ב-24 ביולי, ובמהלכה יכריעו המדינות החברות אם לקבל את ההמלצה ולהביא לסיום תפקידו.

החקירה נגד חאן נפתחה שבועיים בלבד לפני שהכריז על בקשתו להוציא צו מעצר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון יואב גלנט.

על פי הדיווח בעיתון הבריטי "דיילי מייל" עובדת בבית הדין התלוננה בפני עמיתה על התנהגותו של חאן. העובדת הייתה נסערת מאוד, "עד כדי בכי". בעקבות זאת, נפתחה בדיקה על ידי מנגנון הפיקוח העצמאי (IOM) של בית הדין.

נתניהו התייחס בעבר לחקירה ואמר כי חאן "גיבש תוכנית. הוא יסיח את תשומת הלב מההאשמות נגדו על ידי האשמת ישראל ואותי בהאשמות שווא בפשעי מלחמה. והתוכנית פשוטה. להעמיד את ישראל כשעיר לעזאזל, לגייס את ההמון האנטי-ישראלי מאחוריהם, ובכך להימלט מהצדק".