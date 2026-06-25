אסון טבע בוונצואלה: שתי רעידות אדמה עזות בעוצמה של 7.2 ו-7.5 בסולם ריכטר הכו הלילה (חמישי) ממערב לבירה קראקס וגרמו לנזקים כבדים ברחבי העיר ולתמונות קשות של קריסת מבנים ובתים.

המכון הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS) העריך כי היקף האסון נרחב וכמות הנפגעים גבוהה, אך בשלב זה הרשויות במדינה טרם מסרו נתונים רשמיים על מספר ההרוגים והפצועים.

נשיאת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגז, הכריזה על מצב חירום לאומי ועל סגירתו המיידית של נמל התעופה הבינלאומי במאיקטיאה בעקבות הנזקים. בהודעה שמסרה לאומה, הביעה הנשיאה תנחומים למשפחות ההרוגים וציינה כי לצד שתי הרעידות המרכזיות, נרשמו עוד כ-20 רעידות משנה.

שר הפנים, דיוסדאדו קאבלו, מסר בטלוויזיה הממלכתית כי כוחות הביטחון, המשטרה ומכבי האש הופעלו במלואם ומטפלים בזירות הקריסה השונות בבירה, שנפגעה בעבר מרעש אדמה קטלני בעוצמה 6.3 בשנת 1967.

במקביל, מערכת אזהרת הצונאמי של ארצות הברית פרסמה אזהרה מפני גלים מסוכנים בפורטו ריקו, באיי הבתולה וכן בארובה, קורסאו ובונייר, אך אזהרה זו בוטלה כעבור כחצי שעה.

זמן קצר לאחר מכן, הורגשה רעידת אדמה נוספת בעוצמה 6.9 לחופיה המזרחיים של יפן, באזור חבל טוהוקו. לפי הסוכנות המטאורולוגית של יפן, מוקד הרעש היה בעומק של כ-50 קילומטרים מתחת לפני הים, ובאירוע זה לא נשקפה סכנת צונאמי ולא פורסמה אזהרה.