צוותי חילוץ בוונצואלה חילצו כלבת פודל בת 11 בשם ביילי כשהיא בחיים, כמעט חודש לאחר רעידת האדמה הקטלנית שהכתה במדינה. הכלבה אותרה סמוך לגופת אישה - ככל הנראה הבעלים שלה. היא התגלתה במהלך עבודות לפינוי הריסות וסריקת מבנים שקרסו בעקבות רעש האדמה הקשה שהיכה במדינה בעוצמה של 7.5. עוד באותו נושא: המשלחת הישראלית בונה את ונצואלה מחדש

רעידת האדמה בוונצואלה: 1,430 נספים

הרוגים ולכודים ברעידת אדמה קשה ביפן

שתי רעידות אדמה עוצמתיות הכו בוונצואלה בעת חילוצה סבלה הכלבה מרעב ומהתייבשות חמורה. הכלבה שייכת לוויקטוריה איזבלה רנגל בת ה-11, ששרדה את קריסת בית המשפחה, בעוד אמה וסבתה נספו באסון. המחלצים מצאו את ביילי כשהיא שוכבת לצד גופת האם. לאחר החילוץ הועברה ביילי למרפאה וטרינרית בפלאיה גראנדה, שם החל הצוות הרפואי בייצוב מצבה, בטיפול שכלל מתן נוזלים באינפוזיה ופרוטוקולי טיפול ייעודיים. הווטרינרית שמטפלת במקרה, שזוהתה בשם מירנה, אישרה את האבחנה הרפואית וציינה כי התחזית להחלמתה חיובית.

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו