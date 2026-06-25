לוחם המילואים באסל סויד (32), תושב פקיעין, נהרג אמש (יום רביעי) כתוצאה מהתהפכות משאית תדלוק צבאית במרחב רבא תלתין שבדרום לבנון, ליד משגב עם.

סויד היה נהג בגדוד 75 של עוצבת סער מגולן (7), ובזמן התאונה בשעה 22:50 היה חלק מכוחות צוות הקרב של גולני. בנוסף אליו נפצע לוחם צה"ל באורח בינוני בתאונה.

בהודעה שפורסמה מטעם מועצת פקיעין נמסר: "בצער רב ובכאב עמוק אנו מוסרים את תנחומינו הכנים למשפחת סוויד, ובמיוחד למשפחה ולתושבי פקיעין כולם, על מותו של בן היישוב, חייל המילואים, בעל המידות הטובות והשם הטוב, באסל פואד סוויד. הלווייתו תצא היום בשעה 17:00".

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הודעה בה כתב "יחד עם כל אזרחי ישראל אני כואב את נפילתו של רס"ר (מיל') באסל סויד מפקיעין, נהג בגדוד 75, שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. באסל, בן העדה הדרוזית, שירת בחזית ההגנה על מדינת ישראל ותושבי הצפון. הוא מייצג את שותפות הגורל בין העדה הדרוזית למדינת ישראל - שותפות אחים שנכתבה לאורך השנים בדם ובגבורה. אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו, לקרוביו, ומחבק אותם בשעתם הקשה. אני מאחל החלמה מהירה ללוחם שנפצע בתקרית ומחזק את מפקדי וחיילי צה"ל, בסדיר, בקבע ובמילואים, שממשיכים לפעול בגבורה, במסירות ובנחישות כדי להגן על אזרחי ישראל ולהסיר כל איום".

באסל היה רכז תפעול בהנהלה אדמינסטרטיבית בבית החולים רמב"ם חיפה - תחום שבו בלט ובא במגע עם רוב מוחלט של 6500 עובדי בית החולים.

ד"ר מיכל מקל מנכל"ית רמב"ם ספדה: "זהו יום עצוב מאוד עבור כל משפחת רמב"ם - להתעורר לבשורת איוב כזו. הלב נשבר. באסל עשה מאות ימי מילואים בשנים האחרונות, אדם שנתן מעצמו מעל ומעבר לחברה הישראלית, וגם פה ברמב"ם הוא מוכר היטב בזכות המסירות החריצות, והנכונות לעזור שלוו תמיד בחיוך. הוא היה פעיל מאוד בהתארגנות של בית החולים באירועי המלחמה והכל בנועם ושלווה. אני שולחת חיבוק חם למשפחתו בפקיעין שעטופה כעת באבל הכבד. מי ייתן ולא יידעו עוד צער".

ניסים חיים, סמנכ"ל משאבי אנוש תפעול ותשתיות ברמב"ם, הוסיף: "באסל היה חלק ממשפחת רמב"ם, עובד מסור, אהוב ומוערך, שהיווה דוגמה למחויבות, אחריות ונתינה - בבית החולים ובשירות המדינה. רק לפני כשבועיים התנוססה תמונתו של באסל על גבי מסכי בית החולים, במסגרת קמפיין ההוקרה למשרתי ומשרתות המילואים של רמב"ם. הקמפיין ביקש להאיר את פניהם וסיפורם של עובדי ועובדות רמב"ם המשלבים בין שליחותם בבית החולים לבין שירותם במילואים ובמסגרתו הוצגו עובדי בית החולים בתמונה מחולקת לשניים - חצי במדי העבודה שלהם ברמב"ם וחצי במדי צה"ל - כסמל לזהות הכפולה, לאחריות ולמסירות שהם נושאים מדי יום. היום, אותה תמונה מקבלת משמעות כואבת במיוחד".

בשבוע האחרון הובאו למנוחות שישה לוחמים שנפלו בלחימה בלבנון. סא"ל דור בן שמחון, מג"ד 52 נפל לצד שלושה מלוחמיו בפיצוץ טנק: סמ"ר נוה חבשוש, סמ"ר ליאב כבביה וסמ"ר יואב קליין.

לאחר מכן נהרג רס"ל ניר בן ארי (21) מירי רקטות ורחפני נפץ של חיזבאללה. ביום ראשון הובא למנוחות רס"ל אלכסנדר פילין (29), שנהרג מפיצוץ מטען בכפר א-טייבה. בתקרית נפצע באורח בינוני סגן מפקד אוגדת 36 אל"מ נתאי עוקשי.