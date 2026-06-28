ארצות הברית תקפה הלילה (ראשון) מטרות איראניות באזור מצר הורמוז, כך אישר בכיר אמריקני.

לדבריו, התקיפה בוצעה בתגובה למתקפה האיראנית נגד ספינת סחר שאירעה אתמול סמוך לחופי עומאן.

במקביל, כלי תקשורת באיראן דיווחו על הדי פיצוצים באזור עיר הנמל סיריכ, ובהמשך גם בכפר מייסין שבאי קשם שבדרום המדינה. בהמשך אישר גורם אמריקני בכיר כי הכוחות האמריקניים עומדים מאחורי הפעולה.

התקיפה מגיעה שעות לאחר שספינת סחר שעברה סמוך לחופי עומאן נפגעה.

בתגובה לתקיפות האמריקניות, תקפה איראן בבחריין ובכוויית, שם הודיע הצבא הודיע כי מערכות ההגנה האווירית במדינה מתמודדות עם "מתקפות עוינות של טילים וכטב"מים".

בכיר אמריקני אישר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי איראן שיגרה טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בחריין וכווית.

לדברי הבכיר, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה האיראנית, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לצבא ארה"ב המוצבים באזור.

פיקוד חיל הים של משמרות המהפכה באיראן הגיב לתקיפות שביצעו כוחות צבא ארה"ב הלילה, והצהיר כי "הירי העיוור של ארה"ב בסיריק לא יפתור את תעלומת השליטה שלנו במצר הורמוז". בטהרן טענו כי הפגיעה האיראנית בכלי שיט נועדה לאלו "שמפרים את הכללים", כדי להזכיר לכלי שיט אחרים באזור את מה שהגדירו כ"נתיב המעבר הברור".

בפיקוד האיראני שיגרו איום ישיר לעבר וושינגטון וטענו כי בסיסי ארה"ב המוצבים באזור "יחוו גיהינום בימים אלה".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מצידו, שיגר איום דרמטי למשטר האייתוללות אחרי גל התקיפות של ארה"ב באיראן.

"ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק, וניאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שבה התחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social.