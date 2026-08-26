עיתון ה'גרדיאן' הבריטי דיווח הבוקר כי איראן עשתה צעד ראשון לקראת הגדרת קשר עם כלי תקשורת זרים כעבירה פלילית, במסגרת הצעת חוק חדשה הנדונה החודש בקרב המחוקקים בטהרן.

החוק המוצע עשוי להפוך כל שיחה של עיתונאים, חוקרים ואזרחים עם גורמים בינלאומיים למעשה פלילי, ולהגביל את הסיקור של אירועים ומחאות במדינה. לפי פעילי זכויות אדם, החוק צפוי לחול גם על שימוש בפלטפורמות רשתות חברתיות שהמשטר רואה בהן ממומנות בידי מדינות זרות, דוגמת אינסטגרם ו-X.

עורך הדין לזכויות אדם מועין ח'זאעלי, סיפר לעיתון הגרדיאן כי "המשמעות היא שכל סוג של ריאיון, קשר או שליחת תצלומים אליהם עלולים להוביל למאסר של שישה חודשים עד שנתיים", אמר ח'זאעלי, "לא רק ארצות הברית וישראל, אלא כל קשר עם תקשורת זרה בכל מדינה יכול להיחשב לפשע אם לא מודיעים למשרד המודיעין מראש".

המהלך מגיע על רקע החמרת הצעדים נגד עיתונאים במדינה, ובהם גזר דין של 15 שנות מאסר שנגזר שלא בפניה על הצלמת ילדא מועירי בגין תיעוד חלק מנזקי המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן. מועירי הואשמה בפעילות תקשורתית שנטען כי סייעה לישראל ולארה"ב, והביעה חשש כבד מריצוי העונש. "הדבר היחיד שאני מודאגת ממנו הוא לבזבז את חיי אם אצטרך להיות שם במשך 15 שנים", אמרה, "כשאצא, אהיה בת שישים".

בארגוני זכויות אדם מזהירים כי החוק החדש נועד להשתיק את זרימת המידע החופשי ולהעמיק את הבידוד המוחלט של המדינה. בהר גנדהארי, מנהל תחום הסנגור במרכז לזכויות אדם באיראן, ציין כי המהלך עלול להפוך את המדינה ל"חור שחור מבודד". לדבריו, "זה אינו רק ניסיון לפגוע בעיתונאים, אלא ניסיון לנתק את החברה האיראנית כולה משאר העולם באמצעות הפללת זרימת המידע החופשי עצמה".