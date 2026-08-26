מכתב התלונה ששלח יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, למפכ"ל המשטרה, לראש השב"כ וליועצת המשפטית לממשלה, חושף פרטים חדשים על ניסיון ההתנקשות בו מצד גורמים איראניים, כפי שדווח השבוע.

במכתב נטען בין היתר כי מאבטחי השב"כ שליוו את נתניהו במיאמי נאלצו להתמודד עם "חוליית מחבלים איראנית בפתח הדלת".

מכתב התלונה נגד משגב

המכתב נשלח במסגרת דרישתו של נתניהו לפתוח בחקירה פלילית וביטחונית נגד עיתונאי "הארץ" אורי משגב. נתניהו טוען כי פרסומים של משגב ברשתות החברתיות חשפו את מקום מגוריו, פרטי אבטחתו והרגלי תנועתו, וכי המידע הגיע לידי גורמים עוינים.

לפי הנטען במכתב, ברקע הפרסומים, הגיעו "מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח הבית בכתובת המדוברת במיאמי", וביצעו ניסיון חיסול ממוקד נגד נתניהו. בהמשך נכתב כי מאבטחי השב"כ שהוצבו במקום "נאלצו להתמודד מול חוליית מחבלים איראנית בפתח הדלת".

פרט נוסף שמופיע במכתב נוגע לאופן שבו, לטענת נתניהו, הסתיים האירוע. "רק בנס, ובזכות תושייתם המיידית ומקצועיותם של מאבטחי היחידה לאבטחת אישים בשב"כ, נמנע אסון לאומי כבד וסוכל פיגוע התנקשות בינלאומי בבנו של ראש ממשלת ישראל", נטען בתלונה.

נתניהו קושר בין ניסיון ההתנקשות הנטען לבין המידע שפרסם משגב. לפי המכתב, "חשיפת המיקום המדויק, פרטי המבנה וסדרי האבטחה הטקטיים" לא נותרה ברשתות החברתיות, אלא המידע "נקלט וסומן ישירות על ידי מערכי המודיעין והטרור של האויב".

במכתב נטען כי משגב פרסם את מקום מגוריו המדויק של נתניהו במיאמי, לרבות שם הבניין, מספר הדירה והקומה. עוד נטען כי פורסמו פרטים על יחידה 730 של השב"כ, מספר המאבטחים שהוצבו במקום והרגלי התנועה של נתניהו.

אחת הטענות המרכזיות נוגעת לחשיפת שיטת האבטחה. על פי המכתב, משגב פרסם כי שני מאבטחי שב"כ שליוו את נתניהו מוחלפים אחת לשבועיים בצמד חדש המוטס מישראל, ולצד זאת פורסמו לטענת נתניהו גם פרטי טיסות ושעות טיסה.

בא כוחו של נתניהו, עו"ד אוריאל ניזרי, טוען כי לא מדובר בפרסום בודד אלא בפעילות "שיטתית, עקבית ומתמשכת". במכתב נטען כי המידע שפורסם סיפק לאויב "מפת דרכים" ופרטים על נקודות תורפה מבצעיות, וסיכן הן את נתניהו והן את מאבטחי השב"כ.

בעקבות הדברים דורש נתניהו לפתוח בחקירה פלילית-ביטחונית נגד משגב ואף לעצור אותו. במכתב מיוחסות למשגב עבירות נטענות ובהן סיוע לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, סיכון חיים במזיד ופגיעה בביטחון אישים מאובטחים.

נתניהו דורש גם לחקור את הפגיעה הנטענת בפרטיותו, שלדבריו כללה בילוש ומעקב אחר תנועותיו וחייו הפרטיים ופרסום מידע אישי.

בסיום המכתב דורש עורך דינו "מיצוי הדין עם כלל המעורבים - מבצעים, מסייעים, שולחים או מעלימים עין", והודיע במכתב כי הוא מבקש להתייחס לנתניהו כנפגע עבירה ולקבל עדכונים שוטפים על התקדמות החקירה, מעצר חשודים והחלטה אפשרית על סגירת התיק או הגשת כתב אישום. בנוסף ביקש לקבל את פרטי הקצין שיהיה ממונה על החקירה, כדי להעביר לידיו חומרים וראיות נוספים שלטענתו נמצאים ברשותו.