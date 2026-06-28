מסתערבי מג"ב איו"ש פעלו הלילה (ראשון) בעיר שכם שבחטיבת שומרון ועצרו שני פעילי חמאס וחשוד נוסף בהחזקת אמצעי לחימה וציוד להכנת מטענים. הפעילות בוצעה בהכוונת שירות הביטחון הכללי.

הכוחות פשטו במקביל על שני יעדים במחנות עסכר וראס אל-עין בעיר שכם. לאחר סגירת המתחמים ופריצה למבנים נעצרו שני החשודים, המזוהים על פי המשטרה עם ארגון הטרור חמאס.

במקביל פעל כוח נוסף של מסתערבי מג"ב ביעד נוסף בעיר, במטרה לעצור חשוד בהחזקת אמצעי לחימה ומטענים. במהלך החיפוש שבוצע במקום אותרו תחמושת רבה ואמצעים שונים המשמשים להכנת מטענים.

החשוד נעצר והועבר יחד עם שני החשודים הנוספים להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.

הפעילות בשכם מצטרפת לשורת מבצעים שביצעו כוחות הביטחון ביהודה ושומרון במהלך השבוע האחרון. במסגרת הפעילות חוסל מחבל שהיה מעורב בפעילות טרור ובסחר באמצעי לחימה, ונעצרו יותר מ-100 מבוקשים.

בין העצורים נמנו מבוקשים המזוהים עם חמאס, חשודים ביידוי אבנים ובקבוקי תבערה וחשודים בהחזקה ובסחר באמצעי לחימה.

בנוסף נתפסו שבעה רחפנים, ציוד לחימה, חומרי הסתה, תחמושת ולמעלה מעשרה כלי נשק, בהם אקדחים, רובי M-16 ונשקים מאולתרים מסוג "קרלו".