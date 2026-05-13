שמחת חלאקה מרגשת נערכה הבוקר (רביעי) לבנו של יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, במתחם קבר יוסף בשכם.

עבור משפחתו של ח"כ סוכות מדובר בסגירת מעגל אישית, שכן חתן השמחה, הילד הלל דוד, קרוי על שם סבו הרב הלל ליברמן הי"ד.

הסב, שהיה ממייסדי ישיבת "עוד יוסף חי" בשכם, נרצח לפני כ-26 שנה בדרכו למקום מיד לאחר נטישת המתחם.

במהלך האירוע קרא ח"כ סוכות לתקן את עוול נטישת הקבר ולהחזיר את הנוכחות היהודית הקבועה שהיתה בקבר.

הוא אמר במהלך האירוע, "אני מציין הבוקר כאן בקבר יוסף סגירת מעגל מרגשת עבורי ועבור משפחתי. בני הלל דוד שקרוי על שם סבו הרב הלל ליברמן הי"ד שנרצח במסירות נפש בדרכו לכאן ביום נטישת קבר יוסף, חוגג דווקא כאן את החלאקה שלו. מכאן אנו קוראים באופן ברור: להחזיר את הנוכחות היהודית וישיבת 'עוד יוסף חי'".

סוכות פועל במהלך הקדנציה הנוכחית לחידוש הנוכחות היהודית הקבועה באתר ועומד בראש שדולת קבר יוסף והחתים למעלה מ-70 חברי כנסת על דרישה לחזרה למקום, מתוך מטרה להשיב את פעילות הישיבה למתחם באופן סדיר.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן מסר: "החזרה לכאן היום מעבירה מסר ברור לאויבנו - עם ישראל חזר לנצח. וזה מסר ערכי ראשון במעלה ומסר ביטחוני וחשוב מאין כמותו. אנחנו עומדים כאן וקוראים לממשלת ישראל: הגיע הזמן שהמדינה תממש את הריבונות שלה כאן ותחזור באופן מלא וזה יעביר מסר ברור לאויבנו שאנחנו מנצחים".