פעילי שמאל מול ביתו של סוכות ללא קרדיט

מספר פעילי שמאל הגיעו הבוקר (שני) להפגין מול ביתו של חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך, במחאה על ביקורו אתמול באום אל-פחם.

המפגינים קראו לעברו באמצעות מגפון: "כשאתה הגעת עם עשרות שוטרים לאום אל-פחם אזרחים נרצחו ושוטרים לא עזרו לאזרחים, איפה אתה צבי סוכות?".

סוכות הגיב למחאה בעקיצה ואמר למפגינים שהגיעו בשעות הבוקר המוקדמות: "תבואו כל בוקר להעיר את הילדים".

המחאה מגיעה יממה לאחר ביקורו המתוקשר של סוכות באום אל-פחם, שבמהלכו הגיע לבתי ספר בעיר במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת החינוך של הכנסת.

עם הגעתו גילה כי מוסדות החינוך סגורים בעקבות שביתה שעליה הכריזו הוועדה המקומית של ההורים והוועדה העממית בעיר לקראת הביקור.

לדברי מארגני השביתה, ההחלטה התקבלה לאחר ישיבת חירום שבה נדונו השלכות ביקורו המתוכנן של סוכות, שביקש לבחון את תוכניות הלימוד ואת הנעשה במערכת החינוך המקומית.

במהלך הסיור טען סוכות כי קיימים מקרים של הסתה במערכת החינוך בעיר. הוא הציג תמונות שלדבריו פורסמו על ידי מוסדות חינוך מקומיים ובהן נראה ראאד סלאח מרצה בפני תלמידים, וכן טען כי גורמים נוספים המזוהים לדבריו עם הסתה או עם ארגונים עוינים הוזמנו לשיחות בבתי הספר.

במהלך הביקור התפתח עימות מילולי עם תושבים במקום. סוכות אף תלה דגל ישראל על אחד משערי בתי הספר הסגורים, וטען כי בבתי הספר בעיר אין הצגה של דגל המדינה כנדרש בחוק.

סוכות אמר במהלך הסיור כי "אין אקס-טריטוריה במדינת ישראל", והצהיר כי ימשיך לפקח על מערכת החינוך בכל מקום במדינה. הוא הוסיף כי אם יתברר שבתי ספר מזמינים גורמים שהורשעו בהסתה לטרור להרצות בפני תלמידים, יפעל למניעת תקצובם מכספי המדינה.

הביקור עורר תגובות חריפות גם במערכת הפוליטית. פעיל השמאל יאיא פינק, מועמד מפלגת "הדמוקרטים", התעמת עם סוכות במהלך הסיור ומתח ביקורת על עצם קיומו של הביקור בעיר.