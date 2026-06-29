נשיא בתי משפט השלום במחוז מרכז השופט מנחם מזרחי קיבל היום (שני) את תביעת הדיבה שהגיש חבר הכנסת צבי סוכות נגד סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף (במיל') דן הראל.

בית המשפט קבע כי הדברים שאמר הראל בריאיון טלוויזיוני לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר מהווים לשון הרע וחייב אותו לשלם לסוכות פיצוי בסך 35 אלף שקלים.

פסק הדין המלא

במקביל דחה בית המשפט את התביעה שכנגד שהגיש הראל נגד סוכות, ראש מועצת שומרון יוסי דגן והמועצה האזורית שומרון.

השופט קבע כי ההתבטאויות שנאמרו נגד הראל במסגרת הוויכוח הציבורי חוסות תחת הגנות שונות ובהן חופש הביטוי והשיח הציבורי.

מלבד הפיצוי לסוכות, חויב הראל לשלם לסוכות ולדגן הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסך 10,000 שקלים בתוספת מע"מ לכל אחד מהם.

הפרשה החלה בעקבות ריאיון שהעניק הראל לתוכנית "פגוש את העיתונות" בדצמבר 2023. במהלך הריאיון טען כי כוחות צה"ל הוסטו מהדרום כדי לאבטח את סוכת המחאה שהקים סוכות בחווארה ימים ספורים לפני הטבח, ואף קשר בין המהלך לבין המחסור בכוחות בגזרת עוטף עזה.

בפסק הדין קבע השופט מזרחי כי אדם סביר שהיה צופה בריאיון היה מבין מדברי הראל כי סוכות נושא באחריות עקיפה למחדלי 7 באוקטובר. השופט כתב כי ייחוס כזה, במיוחד מפי מי שכיהן כסגן רמטכ"ל ונחשב לדמות ביטחונית בכירה, עלול להשפיל את סוכות, לבזותו ולהפוך אותו למטרה לשנאה וללעג.

בית המשפט דחה את טענת "אמת דיברתי" שהעלה הראל וקבע כי לא הצליח להוכיח שכוחות בהיקף של "גדוד וחצי" הוסטו מפיקוד הדרום לצורך אבטחת הסוכה. בפסק הדין צוין כי הראיות שהוצגו דווקא הוכיחו את ההפך, וכי לא בוצעה הסטת כוחות כפי שתוארה בריאיון.

השופט הסתמך בין היתר על עדותו של אלוף פיקוד המרכז לשעבר, יהודה פוקס, שהעיד כי לא הוסט גדוד וחצי מפיקוד הדרום לצורך אבטחת הסוכה.

עוד עלה מהעדויות כי תגבורי כוחות שבוצעו באזור חווארה באותה תקופה נבעו מהמצב הביטחוני ומהפיגועים שאירעו בגזרה, ולא מהקמת סוכת המחאה.

בנוסף דחה בית המשפט את טענת תום הלב של הראל. השופט קבע כי בשל מעמדו וניסיונו הביטחוני היה עליו לבצע בדיקה יסודית של העובדות לפני שייחס אחריות כה חמורה לסוכות.

עוד צוין כי במהלך עדותו הודה הראל שלא בדק את הנתונים לעומק לפני הריאיון, ואף המשיך לחזור על הטענה גם לאחר שהוצגו ראיות שסתרו אותה.

דגן מסר: "פסק הדין מדבר בעד עצמו, והוא ברור. לא ניתן להשמיץ את ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון באמצעות טענות חסרות שחר ואמת. בית המשפט קבע במפורש כי הטענה על הסטת 'גדוד וחצי' מהדרום לאבטחת סוכתה של משפחת סוכות לא רק שלא הוכחה, אלא הוכח בדיוק ההפך. אני אמלא את חובתי כראש המועצה האזורית שומרון לעמוד בנחישות, להילחם בנחישות למען תושבי השומרון, משפחות שכולות וההתיישבות, ולהשמיע את קולם בזירה הציבורית ללא כל מורא. אני קורא לאהבת ישראל ולאחדות, זה מה שאנחנו צריכים היום - לא פילוג והשמצות, אלא אחדות ואהבת ישראל".

סוכות הוסיף: "מי שמכפיש ישלם ובגדול. האלוף דן הראל שפיקד על גירוש היהודים מגוש קטיף ניסה להעליל עלי ולהאשים אותי באחריות לטבח האיום. היום הצדק יצא לאור ובית המשפט קבע כי לא הוסט אף חייל מפיקוד הדרום לפיקוד מרכז בגללי, ודן הראל יבין בדרך הקשה שיש מחיר לעלילות שפלות".

את מועצה אזורית שומרון מייצגים עורכי הדין אייל בוקובזה וניצן גורן ממשרד עו"ד ווינברגר ברטנטל. את סוכות מייצגים עורכי הדין ברק קדם ואריאל חיומי.

עו"ד ברק קדם מסר, "הצלחנו להוכיח כי האלוף דן הראל הפיץ עלילה שקרית נגד ח"כ צבי סוכות. מצער כי סגן רמטכ"ל לשעבר עושה שימוש במעמדו המקצועי-ביטחוני כדי להרעיל את השיח הציבורי בדברי שקר בנושאי ביטחון. בית המשפט שם סוף לעלילה וניקה לחלוטין את שמו של ח"כ סוכות".

סוף לעלילה. עו"ד ברק קדם