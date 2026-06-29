תקיפת משגר בלבנון דובר צה"ל

צה"ל תקף אמש (ראשון) שלוש מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבי נבטיה ומייפדון שבדרום לבנון.

לפי הודעת הצבא, התקיפות בוצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

מוקדם יותר אתמול ביצעו כוחות היחידה הרב-מימדית תקיפה נוספת נגד משגר של חיזבאללה. בצה"ל ציינו כי הארגון ממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות הפועלים בגזרה.

בצה"ל הדגישו כי התקיפות בוצעו בעקבות הפרת ההסכם ופגיעה בכוחות במרחב הביטחוני. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומים באזור.

"צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל", נמסר.

אמש כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 וכוחות יהל"ם, בפיקוד אוגדה 91, השמידו תוואי תת-קרקעי שאותר בכפר מג'דל זון, במרחב הבטחוני בדרום לבנון.

לפי צה"ל, מדובר במתחם תת-קרקעי שנבנה באמצעות טכנולוגיה וידע של משטר הטרור האיראני. אורכו של התוואי היה יותר מ-200 מטרים, עומקו יותר מ-25 מטרים ובתוכו אותרו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לשטח מדינת ישראל.

"צה"ל ימשיך לפעול במרחב הבטחוני בדרום לבנון ולהסיר כל איום על כוחותינו, צה"ל אינו יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו", נמסר מצה"ל לאחר השמדת המנהרה.