אייל, אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל שנפלה בשבעה באוקטובר קטע את נאום השר סמוטריץ' במהלך ביקור בקיבוץ עין השלושה.

"רד מהבמה. חטופים חזרו בארונות כי אתה התנגדת", צעק אשל לעבר השר בעקבות דבריו אתמול בפודקאסט של נדב פרי לפיהם "בזכותי כל החטופים כאן".

"רוני נשרפה בחמ"ל, אתה לא מגן עליי ולא אוהב אותי בכלל. לא תהיה פה תקומה עד שתהיה פה ועדת חקירה ממלכתית. אתה לא יכול להמשיך לדבר. ההתנהגות שלך מבזה, שלך ושל הממשלה הרעה הזאת. כל יהודי העולם צריכים להבין שהממשלה הזאת גורמת לאסון בלתי הפיך כאן. העוטף לא צריך טקסים. העוטף צריך אמת. אנחנו לא נאפשר להפוך את המקום שבו הופקרו אלפי אזרחים לבמה של יחסי ציבור. עם ישראל צומח ומשתקם? אני לא משתקם כבר אלף ימים בגללך".

ליאורה בן צור מגיבה לקריאות נגד סמוטריץ' צילום: דוברות

ליאורה בן צור, תושבת הקיבוץ ובתה של מרסל טליה ז"ל שנרצחה בשבעה באוקטובר, עלתה לבמה והשיבה לקריאות נגד השר.

"אני נמצאת כאן כתושבת של קיבוץ עין השלושה. אני מכירה בכאבכם. אנחנו נמצאים כאן כדי לדבר בשם עם ישראל. 30 שעות לפני אירועי ה7.10, ילדתי את הבת שלי כאן. את אמא שלי אחים שלי מצאו מרוססת מכדורי קלצ'ניקוב על השביל פה.

אני רוצה לומר לכם שאנחנו נמצאים כאן כדי לדבר בשם כל העם, וחשוב שהדבר הזה ידבר בשם כל העם. אנחנו נמצאים כאן כדי לייצר אחדות בינינו. לא אחידות, אחדות", הוסיפה.

מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית יהודה ולד הגיב: "מיליארדים הושקעו בחבל ארץ הזה בהובלה של שר האוצר ומוביל את השיקום מקרוב. רגע אחד קטן בטקס שאייל אשל תקף בחריפות את השר, הוא ועוד שני אנשים שצעקו. היום הזה כולו היה אחדות. מה שבתקשורת לא יספרו לכם".

רוני אשל ז"ל נפלה בבסיס נחל עוז בשבעה באוקטובר. באותה שבת שחורה רוני הייתה בבסיס וכבר מהשעה ארבע בבוקר הייתה במשמרת בחמ"ל. בשעה 06:29 הבחינה בכניסה של מחבלים דרך כמה נקודות בגדר והזעיקה כוחות. היא פעלה בקור רוח ובמקצועיות ובמשך שעות המשיכה להעביר דיווחים ולהזעיק כוחות, עד אשר המצלמות כבו והיא לא יכלה יותר לראות את המתרחש. בשעה 09:27 הספיקה להתכתב עם אימה. היא הרגיעה אותה שהכול בסדר וביקשה לא לדאוג לה. ההודעה האחרונה של רוני לאימה הייתה "אימא אני בסדר, לא לדאוג לי, אני גם אוהבת אותך", מלווה בארבעה לבבות אדומים.

מרסל טליה ז"ל שהתגוררה בקרית ארבע נרצחה בקיבוץ עין השלושה בשבעה באוקטובר. כשהחלו האזעקות וכולם רצו למקלט, מרסל יצאה לבית בתה ליאורה כדי להרגיע את נכדיה. מיד אחרי שיצאה מדירת האירוח עם ממתקים בידיה עבור הנכדים - מחבלים ראו אותה צועדת על השביל יחפה ובפיג'מה וירו בה למוות מטווח קצר. עשרות כדורים פגעו בה.

שני בניה של מרסל, בצלאל וידידיה, הגיעו לחלץ את בני המשפחה לאחר בקשתה של ליאורה שפתחה חמ"ל בבית החולים. הם הצליחו להגיע מהחווה, לחלץ את בעלה של ליאורה והילדים וכשהלכו לחפש את אימם, מצאו אותה מתבוססת בדמה. בניה עטפו אותה במחצלת שמצאו וחברו לכיתות הכוננות כדי לעזור לחלץ את יתר אנשי הקיבוץ.

היא הותירה אחריה ארבעה ילדים ונכדים רבים הובאה למנוחות בבית העלמין בסוסיא.