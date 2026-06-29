ילדה כבת תשע שרכבה על קורקינט נפצעה אחר הצהריים (שני) באורח אנוש מפגיעת מיניבוס בראש העין. צוות מד"א טיפל בה ופינה אותה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

הרופאים בבית החולים נאבקו במשך שעה ממושכת על חייה של הילדה אך נאלצו לסוף לקבוע את מותה.

חובש בכיר במד"א אלון חבאני סיפר: "הילדה הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגעה ממיניבוס. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש".

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ועיכבה לחקירה את נהג המיניבוס, תושב כפר קאסם בשנות ה-30 לחייו, בחשד למעורבות בתאונה.

בתאונה קטלנית נוספת הערב נהרג גבר כבן 53, רוכב אופנוע נפצע קשה ועוד שניים נפגעו קל בהתנגשות בין שני אופנועים וכלי רכב בדרך חיפה בקרית אתא.

חובשים ופראמדיקים של מד"א טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים רמב"ם.

הפראמדיקים יעקב קלנג וישי לוי והחובש נבכיר שבח רוטנשטרייך סיפרו: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה במעורבות שני אופנועים ורכב. כשהגענו למקום הבחנו ברוכב אופנוע שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה. לצערנו, לאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותו במקום. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים את רוכב האופנוע הנוסף, גבר כבן 60 במצב קשה, ושניים מנוסעי הרכב כשמצבם קל".