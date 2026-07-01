אלוף (מיל') ניצן אלון עונה לשר סמוטריץ' תמונה: תומר פדר

אלוף (מיל') ניצן אלון, לשעבר ראש מפקדת השבויים והנעדרים ומפקד פיקוד המרכז, התייחס היום (רביעי) בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן לסוגיית החטופים, לניהול המלחמה ולמצב הביטחוני ביהודה ושומרון.

אלון אמר כי לצד ההישג שבהשבת החטופים, יש לזכור את המחיר הכבד ששילמו חלק מהחטופים שנחטפו בחיים. "כשאנחנו אומרים על החזרה של כל החטופים, שזה בהחלט הישג, צריך לזכור שבערך 40 חטופים שנחטפו חיים נהרגו, נרצחו. חלקם מאש כוחותינו, חלקם נרצחו על ידי שוביהם או לא שרדו את התנאים האיומים שהם היו בהם", אמר.

לדבריו, היו מקרים שבהם ניתן היה לפעול אחרת. "במקומות מסוימים שהיינו יכולים אולי בתפקוד אחר, בהחלטות אחרות, במשא ומתן אחר, להחזיר אותם בחיים - זה צרוב".

הוא דחה את טענתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כי בזכות עמדתו הוחזרו כל החטופים: "השר סמוטריץ' התנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים, ואני לא חושב שיכול לקחת את הקרדיט על מה שהוא אמר".

בהמשך מתח אלון ביקורת על ההחלטות שהתקבלו במהלך המלחמה. לדבריו, "הקבינט, ממשלת ישראל וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו ניצחון מוחלט - שהוא כזב". הוא טען כי כאשר הוצגו חלופות של הסכם חלקי לצד הסכם רחב יותר, "הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם".

אלון העריך כי ניתן היה להגיע לתוצאות דומות בפרק זמן קצר יותר. "היו הצעות על השולחן, כולל כאלה שלהבנתי הצד השני היה מסכים להן בשלבים מוקדמים יותר. היה אפשר לקצר את המלחמה ולהחזיר את כל החטופים", אמר. עם זאת ציין כי אינו יודע לקבוע מה היה חלקם של שיקולים פוליטיים, אישיים או אסטרטגיים בהחלטות שהתקבלו.

בהתייחסו לרצח ששת החטופים במנהרה ברפיח, הגדיר את האירוע כאחד הרגעים הקשים במלחמה. לדבריו, היו גם שגיאות מבצעיות בתכנון הפעולה והערכת המצב. "היו מספר הזדמנויות לפני סוף אוגוסט 2024 שבהן אפשר היה להחזיר אותם, וזו תחושת החמצה מאוד קשה", אמר.

אלון קרא לבחון את סוגיית החטופים במסגרת ועדת חקירה ממלכתית. "זו שאלה מהותית שצריכה להיבחן על כל הצדדים שלה, כולל השאלה האם אפשר היה לשחרר את החטופים קודם", ציין.

בחלק נוסף של דבריו עסק אלון במתרחש ביהודה ושומרון. כמפקד פיקוד המרכז ומפקד אוגדת איו"ש לשעבר, הוא הזהיר מפני תהליכים שלדבריו יוצרים סיכון ביטחוני.

"המציאות שנוצרת מסוכנת ביטחונית", אמר, והוסיף כי למדינת ישראל יש זכות לקבוע מדיניות, אך עליה לממש אותה "בדרך מסוימת ולא בהפעלת פרוקסי כזה או אחר". לדבריו, המצב הנוכחי עלול להוביל למציאות ביטחונית מורכבת ואף ל"מציאות אסטרטגית של מדינת אפרטהייד".