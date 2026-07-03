שר החוץ גדעון סער הגיב הלילה (שישי) בחריפות לדבריו של שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, שטען כי ישראל הפכה לנטל עולמי בריאיון לרשת CNN Turk.

במהלך הריאיון טען השר הטורקי: "ישראל הפכה לבעיה עבור הקהילה הבינלאומית כולה. אין לנו כוונה לסגת מעמדתנו. ישראל אינה רק בעיה עבור טורקיה, היא הפכה לבעיה של העולם כולו. הרשויות הישראליות הפכו לנטל שהאנושות אינה יכולה עוד לשאת".

פידאן הוסיף כי "רגש אנטי-ישראלי צץ בכל רחבי העולם, מקמפוסים של אוניברסיטאות ועד עיתונים ובמות אינטלקטואליות, מכיוון שהם מבצעים מעשי טבח בגלוי. הם משחקים באופן גלוי תפקיד מערער בכל מקום. פעם הם יכלו להסתיר זאת בכמה תמרונים תקשורתיים פשוטים. עכשיו הם לא יכולים להסתיר זאת יותר. ישראל מחפשת כעת אויב חדש כדי לשנות את תדמיתה ההרסנית והמגונה בעולם".

בתגובה לדברים מסר שר החוץ סער: "דבריו המחליאים של שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן הם הסתה ברורה לרצח עם. ‏דה-הומניזציה של העם היהודי והצגתו כ'נטל בלתי נסבל' היא השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה".

סער הוסיף וקרא לתגובה בין-לאומית: "‏על העולם הנאור ובנות בריתה של טורקיה בנאט"ו לגנות באופן חד-משמעי את הקריאה המפורשת הזו להשמדתה של ישראל".

דבריו של השר הטורקי מצטרפים לשרשרת עימותים מילוליים בין המדינות. מוקדם יותר השבוע הגיב נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, להכרת ישראל ברצח העם הארמני ואמר: "איננו מתייחסים אפילו במעט רצינות להכפשות נגד ארצנו של רשת רצח שידיה מגואלות בדמם של 75 אלף עזתים חפים מפשע, רובם נשים וילדים".

בחודש שעבר הצהיר שר הפנים הטורקי מוסטפה צ'יפצ'י כי ארצו תשוב לשלוט בירושלים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ דחה אז את הדברים ומסר כי ירושלים היא בירת העם היהודי זה 3,000 שנה ותישאר כזו לנצח: "מדינת ישראל איננה האימפריה הצלבנית המתפוררת, אלא מדינה חזקה ונחושה שהוכיחה את יכולתה להגן על עצמה מול כל איום".

כ"ץ הוסיף כי האימפריה העות'מאנית קרסה ולא תשוב, תוך שהוא מאשים את הנהגת טורקיה הנוכחית בפעולה בניגוד למורשת אטאטורק.