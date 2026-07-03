נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העניק ריאיון לרשת CNBC שבו התייחס למשא ומתן המתנהל עם איראן וטען כי טהרן הסכימה ל"כמעט כל מה שאנחנו צריכים".

"הבסתי אותם צבאית. הם מובסים לחלוטין מבחינה צבאית. נותרו להם כמה טילים, אנחנו יכולים למחוק גם אותם. והכיתי בהם שלוש פעמים בשבוע שעבר, חזק מאוד, כי הם שיגרו כטב"ם לעבר ספינה. הכיתי בהם. ואז הם עשו משהו אחר והכיתי בהם. הכיתי בהם שלושה לילות ברציפות. בשבוע שלפני כן הכיתי בהם שני לילות ברציפות, חזק מאוד", אמר הנשיא.

טראמפ ציין כי המגעים הדיפלומטיים עם הרפובליקה האסלאמית נמשכים והוסיף: "אני חושב שהם הסכימו לכמעט כל מה שאנחנו צריכים".

במהלך הריאיון חזר הנשיא על טענותיו, שנדחו בעבר על ידי טהרן, לפיהן ארצות הברית מתכננת להשתמש בחלק מהכספים האיראניים המוקפאים כדי לרכוש עבורה מוצרים חקלאיים אמריקניים.

"יש להם אינפלציה של 300%. הם לא מרוויחים כסף. אז אנחנו הולכים לקחת חלק מהכסף ואנחנו הולכים לקנות להם... הם צריכים אוכל. הם צריכים תירס, חיטה ופולי סויה, ואנחנו הולכים לדאוג שהחקלאים האמריקנים שלנו יספקו את זה באופן בלעדי, בהנחה שנגיע לעמדה שאנחנו אמורים להגיע אליה. אני חושב שאנחנו נגיע לשם. הכוח שלהם נעלם. הרברבנות הטיפוסית שלהם נעלמה, למרות שהם שומרים על חזות די מרשימה", פירט טראמפ.

בהמשך הראיון, מתח טראמפ ביקורת פעם נוספת על אזרחים יהודים-אמריקנים המצביעים למועמדים מטעם המפלגה הדמוקרטית.

"איך אדם יהודי יכול להצביע לדמוקרטים? זה מעבר להבנתי. הייתי הנשיא הכי טוב בהיסטוריה של ישראל והם מודים בזה... ובדרך אגב, בישראל, אני חושב שהייתי על 99% תמיכה או משהו כזה... אבל אי אפשר לתת לאיראן נשק גרעיני", סיכם.