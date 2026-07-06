קבוצת חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית הגישה בשבוע שעבר יוזמה פרלמנטרית שמטרתה למנוע את מכירת מנועי הסילון המתקדמים F110 לטורקיה.

המהלך מגיע על רקע מאמצי ממשל טראמפ לקדם את העסקה, המוערכת בכ־700 מיליון דולר, חרף המגבלות החוקיות החלות על מכירת ציוד צבאי אמריקאי לטורקיה.

את היוזמה מובילה חברת הקונגרס דינה טיטוס מנבדה, הנחשבת למבקרת חריפה של ממשלת טורקיה. להצעת ההחלטה הצטרפו מספר חברי קונגרס דמוקרטים נוספים כנותני חסות שותפים, בהם כריס פאפאס, בראד שניידר, ג'וש גוטהיימר, מייק קוויגלי, ג'ים קוסטה, ג'ים מקגוורן, ג'ורג' לטימר ובראד שרמן.

חברת הקונגרס טיטוס התייחסה למהלך ברשת ה-X וכתבה: "משטרו של נשיא טורקיה ארדואן השמיע איומים חוזרים ונשנים בפעולה צבאית נגד בעלות ברית בנאט"ו ומדינות שותפות אחרות ברחבי המזרח התיכון." היא הוסיפה כי מטרתה היא לעצור את מכירת מנועי הסילון מסוג F110 לטורקיה, אשר לדבריה "תפגע ביציבות האזורית ותהווה איום על בעלות הברית של ארצות הברית".

בנוסף ליוזמה הפרלמנטרית, מסרה טיטוס כי היא פועלת לגיבוש מכתב שיופנה להנהגת בית הנבחרים, במטרה למנוע כל ניסיון עתידי לצרף מחדש את טורקיה לתוכנית מטוסי הקרב F-35. לדבריה, היא אף פנתה לחברי קונגרס מהמפלגה הרפובליקנית, המזוהים גם הם עם ביקורת על הממשל הטורקי, וקראה להם לתמוך ביוזמתה.