חיסול מפקד במחלקת האימונים דובר צה"ל

צה"ל הודיע כי במהלך הלילה (שני) תקף חיל האוויר בצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל פאדי פלאח עאשור דע'מש, ששימש מפקד במחלקת האימונים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

לפי צה"ל, דע'מש היה אחראי על הובלת אימונים שונים, בדגש על הכשרת לוחמי מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי במהלך הלחימה ברצועת עזה היה ממנהלי הלחימה נגד כוחות צה"ל.

בתקופה האחרונה, כך נמסר, פעל דע'מש לקידום מתווי טרור נוספים וניסה לשקם את יכולותיו של ארגון הטרור חמאס. בצה"ל ציינו כי הוא היווה איום על הכוחות הפועלים ברצועה, ולכן חוסל בתקיפה מהאוויר.

בצה"ל הוסיפו כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.