תיעוד מכרם שלום: הכוחות הבינלאומיים הגיעו לעזה צו 9

לשכת ראש הממשלה הבהירה היום (חמישי) כי הדרג המדיני לא אישר כניסה של כוח בינלאומי לרצועת עזה, ודחתה דיווחים שפורסמו בנושא.

עוד הבהירה הלשכה כי ישראל לא תאפשר את תחילת שיקום הרצועה כל עוד חמאס לא פורק לחלוטין מנשקו.

"בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה", נמסר מלשכת ראש הממשלה. "ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו".

ההבהרה מגיעה, בין היתר, לאחר שתנועת צו 9 ופורום עוטף ישראל פרסמו מוקדם יותר השבוע תיעוד מהבסיס האמריקאי בכרם שלום.

לטענת הארגונים, התיעוד מצביע על הגעת כוחות ראשונים של ה-ISF וכוחות בינלאומיים לקראת תחילת פעולות שיקום באזורים ברצועה שבשליטת צה"ל בקו הצהוב.

בפורום עוטף ישראל טענו כי ההצהרות שלפיהן השיקום לא יחל לפני פירוק חמאס מנשקו מתייחסות רק לאזורים שבשליטת ארגון הטרור. לטענתם, לפי סעיף 17 בהסכם, השיקום באזורים שבהם שולט צה"ל בקו הצהוב אמור להתחיל בשבועות הקרובים.

עוד טענו בפורום כי הכוחות הבינלאומיים ו"מועצת השלום" כבר החלו בסיורים מקדימים ברצועה לקראת השיקום המתוכנן. "אנחנו כתושבי העוטף לא נאפשר לזה לקרות. נמשיך לעמוד על הביטחון שלנו ועל הזכות שלנו לחיות בשקט", מסרו.

בתנועת צו 9 מתחו אף הם ביקורת על האפשרות לקדם שיקום ברצועה בטרם פירוק חמאס מנשקו. "שיקום כלשהו ברצועת עזה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו פירושו בנייה מחדש של תשתיות הטרור, נתינת פרס ועידוד לחמאס להמשיך להתנגד להתפרק מנשקו, והפסד צורב שלנו במלחמה", מסרו בתנועה.

בצו 9 הודיעו כי ביום שלישי הבא יקיימו מחאה בכרם שלום נגד המהלך שלטענתם מתוכנן. "החיים שלנו לא שווים פחות", מסרו.