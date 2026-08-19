צה"ל אישר היום (רביעי) כי בתקיפה שביצע אמש במרחב שאטי ברצועת עזה חוסלו ארבעה מפקדי נוח'בה מגדוד בית לאהיא בזרוע הצבאית של חמאס. בין המחוסלים מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקות.

לפי הודעת צה"ל, מחמד חמדי אחמד אלמצרי, מפקד פלוגת נוח'בה, פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. צאמד סמיר חרב אבו ג'בל, מפקד מחלקת נוח'בה, השתתף בפשיטה לשטח ישראל בטבח ב-7 באוקטובר.

בתקיפה חוסל גם מוחמד עטאר, מפקד מחלקת נוח'בה, שלדברי צה"ל היה מעורב בקידום ובהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

מחמד פתחי חסין נאצר, ששימש אף הוא מפקד מחלקת נוח'בה, היה מעורב לפי צה"ל בפעילות דומה נגד הכוחות.

בצה"ל מסרו כי פעילותם של ארבעת המפקדים היוותה איום על הכוחות הפועלים ברצועה. בעקבות זאת, נמסר, הם חוסלו בתקיפה מהאוויר במטרה להסיר את האיום.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר.

המחבלים שחוסלו בעזה צילום: דובר צה"ל

התקיפה אמש התבצעה באזור נמל עזה. לפי דיווחים פלסטיניים, בתקיפה נהרגו שבעה בני אדם ונפצעו 14 נוספים.

הפלסטינים דיווחו כי התקיפה בוצעה בבית קפה באזור החוף בעיר עזה שם התכנסו המפקדים. כבר אמש עדכן צה"ל על התקיפה והדגיש כי המחבלים שנפגשו במקום קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועת עזה.

בצה"ל ציינו כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס אמש לתקיפה ואמר, "מדיניות ישראל בעזה, כפי שהובהרה לצה"ל על ידי רה"מ בנימין נתניהו ועל ידי, ברורה: מסירים איומים, מחסלים מחבלים ונפרעים מכל מי שנטל חלק בטבח השבעה באוקטובר".

כ"ץ הוסיף, "כך פעל צה"ל היום בחיסול מחבלי החמאס וכך ימשיך לעשות בעוצמה כדי להגן על חיילינו ולהבטיח את השקט ביישובי הדרום - מתוך אזור הביטחון".