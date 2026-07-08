כבר מראשית הסאגה המשפטית המכונה 'משפט נתניהו' זיהה הרב יואל בן נון שמאחורי האירוע כולו לא רדיפת צדק אלא מגמה אחרת לחלוטין.

גם אתו שוחחנו על הולדתו של התיק שסחרר מדינה שלמה עם כאוס שלטוני, סכומי עתק שירדו לטמיון, קרע קריטי בעם עד כדי סכנה ביטחונית, ומסתבר שגם השופטים מבינים שסעיף השוחד, עליו מושתת התיק כולו, אינו קיים.

הרב בן נון מחזיר אותנו לימים שעוד קודם לפרוץ משפט נתניהו ומוצא בהם את הגרעין הראשוני שהביא להחלטה על הגשת כתב אישום. "צריך לזכור שהמאבק נגד בנימין נתניהו כראש ממשלה התחיל עוד קודם. במשך תקופה די ארוכה היו פרסומים של כתבי משפט בעיתונות והם פשוט הרשיעו אותו. הייתה הרשעה בתקשורת. שאלתי את עצמי מאיפה כתבי המשפט יודעים את כל זאת, ושמעתי מאדם יודע דבר שהיה שיתוף פעולה בין גורמי חקירה לכתבי משפט שקיבלו אפשרות לעיין בחומרי חקירה. אני לא יודע אם זה נכון אבל מישהו צריך לחקור את זה".

"היה לחץ ציבורי עצום. המערכת עמדה מול לחץ מטורף ואמרו שעדיף שבית המשפט יחליט ולא אנחנו. ככה חשתי והרגשתי. כשפורסמו כתבי האישום, קראתי אותם והייתי בהלם. על תיק אלף אין לי די מידע, אבל תיקי 2000 ו-4000 הזויים. לא היה דבר כזה בארץ או בעולם שוחד תקשורתי. אין לזה תקדים. הרי חובתו הבסיסית של איש תקשורת לאזן במעט את המתקפות על נתניהו".

הרב בן נון מדגיש כי הוא "לא איש של נתניהו. לא הצבעתי לו ולא אצביע לו, ויש לי ביקורת עליו, אבל כך? בכתבי אישום עם המצאת שוחד תקשורתי ללא אחיזה או תקדים, רק בגלל לחץ תקשורתי וציבורי? זה מזעזע אותי. אחר כך זיעזע אותי עוד יותר לראות שהמשפט ממשיך גם בתקופת מלחמה. מישהו היה צריך לעצור את זה".

"מהרגע הראשון כשקראתי את כתב האישום הבנתי שהמטרה אחת, לא לנהל משפט אלא שתהיה עסקת טיעון ושנתניהו יילך הביתה. כך זה היה נראה מהבנה אלמנטרית של המציאות בישראל. אלו כתבי אישום שנתניהו לא ירצה להסתבך בהם ולהתגלגל איתם ברפש ותהיה עסקת טיעון שתשלח אותו הביתה. המטרה הייתה פוליטית".

הרב בן נון שב ותוהה מניין קיבלו כתבי המשפט את החומרים שאותם פרסמו כדי להרשיע תקשורתית את נתניהו. בעיניו מדובר בהמשך ישיר להפגנות ולמחאות שדרשו את הדחתו של נתניהו. "כשהרבה אנשים חושבים שנתניהו מסוכן לישראל צריך לדאוג שהוא יילך הביתה, ואת זאת עושים דרך עסקת טיעון שתביא אותו להתפטרות".

"כתבי האישום זעזעו אותי, במיוחד תיק 4000. זה היה פשוט מטורף. לא התכוונו לקיים משפט", אומר הרב בן נון המסכים עם ניתוח דבריו לפיהם יתכן ומובילי המשפט ביקשו "ללכת לקראת" נתניהו ובמקום לחתור להשלכתו לכלא, להביא אותו להתפטרות בכבוד כחלק מעסקת טיעון.

תחושתו של הרב בן נון התחזקה לנוכח בקשת בית המשפט מהתביעה לשנות סעיפים בכתב האישום עוד קודם לבקשה להסיר את סעיף השוחד, ואכן התביעה תיקנה סעיפים כדי שלא להסתבך, ובהמשך הגיעו הבקשות לביטול סעיף השוחד. "איפה יש דבר כזה? במקומות נורמליים שבהם יש חזקת חפות לאדם כל עוד הוא לא הורשע, אם בית המשפט רואה שיש בעיות בכתבי האישום מוחקים ומבטלים אותם, אבל בית המשפט חושש שיגידו שהוא שותף בסכנות שנתניהו מביא למדינת ישראל".

הרב בן נון מוסיף ומציין את האבסורד שבהחלטה להמשיך ולנהל משפט שכזה בזמן מלחמה. "מה קרה לכם? לדעתי יש מקום לחקור ולבדוק אם כל מי שהיה שותף לתיק הזה לא פגע בביטחון המדינה".

בהמשך דבריו מציין הרב בן נון את הפגיעה הקשה שהוא חווה באמון במערכת המשפט, ולהערכתו רבים בישראל חווים את אבדן האמון הזה. "בית המשפט העליון לא יודע לעצור את המערכת שמתחתיו? אני מעריך שאמון רבים מהעם הזה במערכת המשפט אבד, ומוכרחים לעשות משהו כדי לתקן את זה".

הצעתו של הרב בן נון להשבת האמון הזה היא הקמתו של בית משפט חקיקתי שאליו יופנו סוגיות שכאלה ויהיו חברים בו גם מומחי משפט, אבל גם נציגי ציבור, אנשי תורה, תרבות ורוח. "הצעתי שיהיו בו 23 חברים כמסורת".

"העמדת ראש ממשלה לדין צריכה לעבור בית משפט חוקתי. אני סבור שהגורמים המקצועיים צריכים רק לבחור מי ראוי לשבת שם, והעם הוא שיבחר את החברים בבית משפט חוקתי בבחירות כלליות. יש ארצות שבהן יש סנט. אצלנו אין. הכל זה הכנסת והממשלה ומעליהם בית המשפט רוצה לומר מה מותר ומה אסור, ובכך הוא מאבד את אמון הציבור ופוגע בעצמו. בית המשפט העליון צריך לחזור ולעסוק רק בערעורים. שאלות של חוקה יהיו רק בבית המשפט החוקתי ושם כולם ישבו על כל נושא. לא תהיה שם קבוצה שמייצגת אליטה אחת בלבד, אלא את כלל הקבוצות שייבחרו על ידי עם ישראל. הצעתי שמי שייבחר לכהונה בבית המשפט החוקתי ייבחר לכהונה אחת בלבד ולא ניתן יהיה להמשיך לכהונה נוספת, וכך נבטיח חופש ושחרור לטובת הצדק והאמת".

פרק ראשון: מי אחראי ל"תפירת" משפט נתניהו. עו"ד הרב ד"ר חיים שיין

פרק שני: כך נגררנו למשפט נתניהו. עו"ד ליאור קצב

פרק שלישי: אלו מתכנני הפלת נתניהו דרך המשפט. עו"ד כנרת בראשי