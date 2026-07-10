על רקע המחסור החמור במורים, בר"מים ובאנשי ונשות חינוך, נערך בבית הרב חיים דרוקמן זצ"ל במרכז שפירא ערב חשיפת התוכנית לעידוד והעצמת מורים ומורות מהציבור הציוני-דתי למערכת החינוך, של ארגון "מחנכים לחיים - מנהיגי החינוך של ישראל" מבית עמותת "הננו - ממשיכים את השליחות לאור מורשת הרב דרוקמן זצ"ל".

באירוע השתתף בין היתר רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב שמואל אליהו שנשא דברים בבית הרב דרוקמן ז"ל וקרא להמשיך את דרכו החינוכית.

בדבריו הדגיש כי פועלו של הרב דרוקמן בבניית דור של תלמידים ומחנכים מחייב את ההמשך גם בדורות הבאים.

הרב אליהו סיפר על הקשר הקרוב בין אביו לבין הרב דרוקמן, ואמר כי בביתם גדלו על דמותו. לדבריו, הרב דרוקמן היה מגיע מדי שבוע לשיחות ממושכות שעסקו בעיקר בשאלה כיצד בונים את הדור ומתמודדים עם אתגריו באמצעות התורה, החינוך, ההתיישבות, הצבא והגיור.

בהתייחסו ליום פטירתו של הרב דרוקמן אמר הרב אליהו כי במקום להתמקד בנואמים הביט אל אלפי תלמידיו, והרגיש כי "זאת לא הלוויה. זה יותר הילולה מאשר הלוויה". הוא הוסיף כי ראה בכך עדות לפירות הרבים שהצמיחה דרכו החינוכית.

בהמשך דבריו הדגיש כי עוצמתו של עם ישראל נשענת בראש ובראשונה על הרוח. לדבריו, "בסוף אנחנו יודעים שאין לך דבר יותר מנצח מהרוח", והוסיף כי כוחם של המחנכים, ראשי הישיבות, המנהלים, המדרשות והמכינות הוא שמוביל את העם קדימה.

עוד אמר כי אף שיש צורך גם ב"כוח הסוס המוכן ליום קרב", בסופו של דבר "התשועה מגיעה מעוצמת הרוח". הוא ציין כי האתגרים שיעמדו בפני הדורות הבאים יהיו בעיקר בתחום החינוך, וקרא להמשיך את הדרך שהנחיל הרב דרוקמן, "בעזרת השם יתברך. נעשה ונצליח".