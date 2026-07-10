ועידת עזרא ה-20 Xmedia

ועידת תנועת הנוער עזרא ה-20 הסתיימה אמש (חמישי) לאחר יומיים של דיונים, הרצאות והצבעות, שבסיומם אישרו 360 צירי הוועידה שורת החלטות בנושאי חינוך, תורה, התיישבות, עלייה וחברה.

הועידה כללה לו"ז עמוס בפאנלים והרצאות בהשתתפות אישי ציבור ורוח בולטים, ביניהם חבר הכנסת חילי טרופר, חתן פרס ישראל מנחם קלמנזון ואודי גורן, ראש ישיבת שבי חברון הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת אורות שאול הרב ד"ר תמיר גרנות, הרב ליאור אנגלמן ורב התנועה הרב אורי שרקי.

כמו כן, השתתפו בדיונים דמויות מפתח נוספות כגון ראש החמ"ד הרב יוני סמואל, סמנכ"לית משרד העליה והקליטה אלישבע סבתו, יובי תשומה-כץ, דוקטור רועי הורן, וכן מזכ"לי התנועה בעבר וביניהם שאול דה מלאך ויצחק הילדסהיימר, שהעשירו את השיח סביב אתגרי החינוך, התורה, קליטת עלייה והחברה הישראלית. הועידה נחתמה בטקס פרידה משמואל הורוביץ, יו"ר הועד המנהל של עזרא לאחר 16 שנים של כהונה בתפקיד.

אחת ההחלטות המרכזיות שהתקבלו היא הוספת ערך ההתיישבות לחזון הרשמי של התנועה, החלטה שלדברי התנועה צפויה לקבל ביטוי גם בפעילות מעשית בשטח.

במקביל אושרו שורת צעדים לחיזוק תחום העלייה, ובהם שילוב חניכים עולים בסניפים הקיימים, הגברת העיסוק בנושא העלייה והקמת סניפים חדשים במרכזי קליטה ובשכונות עולים.

בתחום הארגוני אישרו הצירים הקמת מסגרות חדשות לבוגרי התנועה, ובהן בניית שלב הבוגרים כשלב המשך לפעילות, השקת מיזם של תנועה תאומה והקמת ועד הנהלה חדש.

גם בתחום החינוכי והתורני התקבלו מספר החלטות, ובהן חידוש מערך ההכשרות התנועתי בליווי ועדת חריגים, מינוי רכז תורה תנועתי, השקת מיזם "60 שניות של תורה", הקמת בית מדרש חווייתי לחניכים הבוגרים, הפקת חוברת קלפים חינוכית, התאמת הכשרות המדריכים לפי סוגי הסניפים וקיום יום עיון ייעודי למלווי גרעינים.

בנוסף אישרה הוועידה עיסוק חדש בתחום הנפש, תחת הכותרת "האדם השלם", וכן שורת החלטות שנועדו לחזק את החיבור בין מגזרים שונים בחברה הישראלית במסגרת התפיסה "משבטים לאומה".

מזכ"ל תנועת עזרא, לירן גרוס, אמר כי "לאחר יומיים עמוסים בתכנים, שיחות ומפגשים מיוחדים ומעניינים, הגענו לישורת האחרונה עם קבלת ההחלטות שיחייבו את התנועה כולה לשנה הקרובה. אני גאה בכל אחת ואחד מצירי הועידה שקיבלו החלטות ערכיות וחשובות, שמסמנות את עתידה הקרוב, וגם הרחוק, של עזרא וההשפעה שתהיה לכולנו על מדינת ישראל בתחומים השונים, בעיקר בתחומי החינוך, הקליטה וההתיישבות".

צילום: Xmedia

צילום: Xmedia

צילום: Xmedia

צילום: Xmedia

צילום: Xmedia

צילום: Xmedia

צילום: Xmedia

צילום: Xmedia

צילום: Xmedia