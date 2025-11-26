פרסום ראשון: אירוע תקיפה חריג התרחש לפני מספר ימים בעיר באר שבע. בשעות הערב נכנסו שלושה בדואים לסניף תנועת הנוער עזרא בעיר ותקפו מדריכים שהיו במקום.

בעקבות התקיפה, פנו הורי המדריכים לשר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, אשר העביר את הפנייה לטיפול מיידי של משטרת ישראל.

במחוז הדרומי של המשטרה פעלו במהירות. פעולות חקירה מהירות הובילו לאיתור שלושת החשודים, תושבי הנגב, שנעצרו תוך זמן קצר.

במשטרה החליטו לתעד את החשודים לאחר מעצרם כשהם מצולמים על רקע דגל ישראל, בדומה לאסירים ביטחוניים.

גורמים במשטרה מסרו לערוץ 7 כי "מדובר במקרה חמור. נמשיך לפעול למען ביטחון תושבי העיר באר שבע והנגב".

בסביבתו של השר בן גביר שיבחו את פעילות המשטרה. "עם פניית המשפחות, העביר השר בן גביר את הנושא לבדיקה המשטרה", ציינו גורמים בלשכתו.

עוד נמסר כי "השר בן גביר גאה בממ"ז דרום, ניצב חיים בובליל ושוטריו שעובדים כל הזמן, וגם במקרה הנוכחי פעלו במהירות".