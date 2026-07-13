רגע מיוחד נרשם באירוע פתיחת הוועידה ה-20 של תנועת עזרא, כאשר הזמר ביני לנדאו ביצע את השיר "התנערי" יחד עם אורי ויזל ומשפחות שכולות של בוגרי התנועה.

לנדאו עלה לבמה עם אורי ויזל, שאחיו אלקנה הי"ד נפל בקרבות בדרום רצועת עזה, ויחד עם בני המשפחות השכולות העניקו ביצוע משותף לשיר, שזכה להתרגשות רבה מצד המשתתפים באירוע.

הביצוע התקיים כחלק מאירוע הפתיחה של הוועידה ה-20 של תנועת עזרא שהסתיימה ביום חמישי לאחר יומיים של דיונים, הרצאות והצבעות, שבסיומם אישרו 360 צירי הוועידה שורת החלטות בנושאי חינוך, תורה, התיישבות, עלייה וחברה.