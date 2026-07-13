עו"ד ערן בן ארי, יו"ר האופוזיציה בלשכת עורכי הדין וחבר המועצה הארצית של הלשכה, הגיש היום (שני) תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, נגד שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיכל אגמון גונן.

התלונה הוגשה בעקבות פרסום של כתב i24NEWS אבישי גרינצייג, שלפיו אגמון גונן המליצה בקבוצת וואטסאפ המונה כ-516 משפטניות על עורך דין העוסק בתחום ההגירה.

על פי הפרסום, בתגובה לבקשה להמלצה כתבה השופטת כי אותו עורך דין הוא "הכי טוב".

לטענת בן ארי, אותו עורך דין ומשרדו מופיעים באופן תדיר בפני השופטת בתיקים בתחום ההגירה. לדבריו, המלצה פומבית של שופטת על עורך דין המופיע בפניה עלולה ליצור אפליה בין עורכי הדין, לפגוע בעיקרון השוויון ולהעלות שאלות בנוגע לכללי האתיקה החלים על שופטים.

בן ארי מסר כי "המלצה כזו בפורום כה רחב יוצרת אפליה קשה, פוגעת בשוויון בין עורכי הדין ומפרה בצורה בוטה את כללי האתיקה של השופטים בישראל, מחובת האובייקטיביות ועד איסור ניצול המעמד".

עוד הוסיף כי "כחבר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין נבחרתי לייצג אלפי עורכי דין, חלקם חוששים להשמיע קול מטעמים מובנים. אבל הפגיעה פה היא בהם, בלקוחות שלהם ובציבור כולו", וציין כי בשל כך החליט להגיש תלונה רשמית לנציב תלונות הציבור על שופטים.