צבא ארצות הברית פתח הלילה (שלישי) בגל תקיפות שלישי ברציפות נגד מטרות בשטח איראן.

בהודעה הרשמית מטעם פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) נמסר: "בשעה 16:45 (שעון מזרח ארה"ב), החל פיקוד המרכז בגל תקיפות נוסף נגד איראן, בהנחיית המפקד העליון".

עוד נמסר כי "תקיפות אלו ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים, ויגרעו מיכולתם לתקוף אזרחים חפים מפשע ושיט מסחרי במצר הורמוז".

במקביל להודעת האמריקנים, כלי תקשורת באיראן דיווחו על סדרת פיצוצים עזים שנשמעו בעיר הנמל בנדר עבאס. בהמשך דווח גם על פיצוצים באיים קשם וקיש.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל לגל התקיפות האמריקני הנרחב באיראן, והבהיר כי וושינגטון נחושה להשיג שליטה מלאה במצר הורמוז ולבטח את נתיבי השיט הבין-לאומיים.

"אנחנו מתקדמים ותוקפים הלילה, מורידים להם יכולות ונסיים בזה כשנשלוט בכל הורמוז", הצהיר טראמפ. הנשיא תקף בחריפות את ההנהגה בטהראן ואמר כי "האיראנים נהגו בטיפשות. אנחנו מכים בהם בעוצמה הלילה ואנחנו נמשיך בזה, אבל בינתיים אנחנו מרסקים את כל יכולות ההגנה שלהם".

בדבריו התייחס גם למצור הימי שהטילה ארה"ב, והבהיר: "המצור הוא רק על איראן ומגביל רק את מי שעושים איתה עסקים".

למרות התקיפות המתמשכות, הבהיר טראמפ כי הוא אינו פוסל את המסלול הדיפלומטי. "אני חושב שיש אפשרות להסכם".

התקיפות החלו זמן קצר לאחר שטראמפ החריף את המסרים כלפי איראן והצהיר כי טהרן לא עמדה בתנאי מזכר ההבנות שנחתם עמה.

"מזכר ההבנות היה מבחן. איראן לא עמדה בו", אמר טראמפ בראיון למגיש הרדיו יו יואיט. הוא הוסיף כי ארצות הברית תמשיך בפעילות הצבאית נגדה: "נכה באיראן בעוצמה הלילה ומחר".

טראמפ הוסיף כי ארצות הברית עשויה לתקוף גם את אתר "הר המכוש" - אתר שלפי פרסומים חשוד כמתקן גרעין איראני ושמעולם לא הוצהר בפני הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א). "הר המכוש הוא יעד אפשרי", אמר, "אולי תראו שם מכה אחת גדולה, חזקה וישירה, ממש בדלת הקדמית".

כשנשאל האם ישראל צפויה להצטרף למתקפות, השיב: "לא רוצה להגיב על זה. נכה בהם בעוצמה".

טראמפ התייחס גם ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "אני מסתדר טוב עם ביבי. כשאני לא מסכים איתו אני מיידע אותו על זה. בלי שנינו לא הייתה ישראל. הוא עושה עבודה נפלאה".