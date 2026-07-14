אייל ברקוביץ' חזר אמש (שני) למסך לאחר חופשה, אך עוד לפני תחילת הדיון באולפן רשת 13 התפתח עימות בינו לבין שותפתו להגשה, מוריה אסרף.

העימות החל לאחר שאסרף פנתה לחברי הפאנל ושאלה אם הם שמחים על שובו של ברקוביץ'. הוא מיהר להשיב בעצמו ואמר: "הרבה צופים שמחים שחזרתי. את יודעת למה? כי הפכת את האולפן הזה לחצי ערוץ 14 כשלא הייתי פה. אני שמח שחזרתי. זה מה שהצופים רשמו לי".

אסרף השיבה מיד כי גם היא קיבלה תגובות מהצופים, אך בכיוון ההפוך. "הצופים שלי כתבו לי 'איזה מזל שברקו לא נמצא'. כל אחד בוחר את הפידבקים שנוחים לו. האולפן הזה לא יהיה ערוץ 14", אמרה.

בהמשך הדגישה אסרף כי היא דוחה את ההשוואה שביצע ברקוביץ'. "זה אולפן של עיתונאים. אתה לא עיתונאי, אני עיתונאית, ואתה לא תגיד 'ערוץ 14' כדי לפגוע פה באף אחד", אמרה.

היא הוסיפה ביקורת אישית כלפי שותפה להגשה: "אני לא מדברת על אף פוליטיקאי באופן שבו אתה מדבר. זו הסיבה שגם פוליטיקאים שאתה אולי מצביע להם לא רוצים לשבת באולפן".