כוחות צה"ל הפועלים בכפר רב א-תלתין ברצועת הביטחון שבדרום לבנון, איתרו בשעות האחרונות גופה הקשורה לאלונקה במהלך עבודות הנדסיות שמבצעים צה"ל ומשרד הביטחון סמוך לגבול.

הגופה אותרה בשטח שדה מוקשים , מול היישוב משגב עם והועברה לישראל לצורך בדיקות וזיהוי. בצה"ל בוחנים את נסיבות האירוע ואת זהות ההרוג.

במערכת הביטחון מעריכים בשלב זה כי ככל הנראה לא מדובר בישראלי, אלא במחבל מארגון הטרור חיזבאללה.

בתוך כך, כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני, בפיקוד אוגדה 36, איתרו בימים האחרונים מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במהלך פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון.

על פי הודעת צה"ל, במחסנים נמצאו משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק נוספים של חיזבאללה, אשר נועדו לשמש לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל.

הכוחות השמידו את המחסנים ואת כלל אמצעי הלחימה שאותרו בהם, כחלק מהמשך הפעילות להסרת איומים במרחב.

בצה"ל הדגישו כי ימשיכו "לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".