תיעוד ממחסן אמצעי לחימה שאותר דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני, בפיקוד אוגדה 36, איתרו בימים האחרונים מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במהלך פעילות במרחב הביטחוני בדרום לבנון.

על פי הודעת צה"ל, במחסנים נמצאו משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק נוספים של חיזבאללה, אשר נועדו לשמש לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל.

הכוחות השמידו את המחסנים ואת כלל אמצעי הלחימה שאותרו בהם, כחלק מהמשך הפעילות להסרת איומים במרחב.

בצה"ל הדגישו כי ימשיכו "לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".