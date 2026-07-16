עשרות משפחות חלוצות עלו היום (חמישי) להתיישבות ביישוב החדש "עיבל" שבצפון השומרון, והפכו ליישוב היהודי הראשון שהוקם על הר עיבל.

היישוב ממוקם סמוך לאתר המקראי וההיסטורי "מזבח יהושע", המיוחס ליהושע בן נון עם כניסת בני ישראל לארץ.

טקס העלייה לקרקע התקיים במעמד יו"ר ועדת החוקה ח"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט, יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף, חברי הכנסת אריאל קלנר ואושר שקלים, מזכ"ל אמנה זאב חבר (זמביש), אישי ציבור וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן.

דגן בירך בהתרגשות את המשפחות עם עלייתן לקרקע ואמר: "זכינו לעשות היסטוריה ולהקים יישוב חדש במקום בעל חשיבות אסטרטגית עליונה. עשרות המשפחות החלוצות שעלו לעיבל מביאות עימן בשורה עצומה לעם ישראל כולו ולביטחון מדינת ישראל. זהו עוד ניצחון מובהק של תוכנית ההתחברות שלנו - במקום שבו לא הייתה מעולם נוכחות יהודית, אנחנו מקימים חיים שלמים, בונים בתים ונוטעים שורשים עמוקים באדמתנו".

"התשובה הניצחת והאמיתית שלנו לאתגרים הביטחוניים ולטרור היא להעמיק את האחיזה באדמת המולדת", הוסיף. "החלוצים של עיבל הם חוד החנית של ההתיישבות בדורנו. נמשיך לבנות ולפתח את כל מרחבי צפון השומרון בדרך אל יעד העל שלנו: מיליון תושבים ביהודה ושומרון. ארץ ישראל נקנית בייסורים, אך בסוף - עם ישראל מנצח וגובר על כל מכשול. זהו יום מרגש לכל עם ישראל, האדמה הזאת חיכתה אלפי שנים, יגורו כאן 600 משפחות, עיבל תהיה עיר גדולה בלב השומרון בשורשים הכי עמוקים של עמנו, אנחנו בונים מכאן את העתיד והביטחון של מדינת ישראל, זה הקטן - ענק יהיה".

גולדקנופף אמר: "הקמת היישוב עיבל היא הצהרה ברורה לאויבנו: עם ישראל חי, בונה ונאחז בארצו. מרגש לראות נקודה יהודית נוספת שעולה על מפת ארץ ישראל. לאורך כהונתי כשר הבינוי והשיכון פעלתי להרחבת הבנייה וההתיישבות בכל רחבי הארץ, בדגש מיוחד על יהודה ושומרון. בעזרת השם, היישוב יגדל ויפרח ויתמלא בקול ששון וקול שמחה, בבתי כנסת ובתלמודי תורה. ברכתי לתושבים, למועצה האזורית שומרון ולכל העוסקים במלאכה - חזקו ואמצו".

ח"כ רוטמן הוסיף: אתמול זכינו לקדם עוד צעד של 'השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה', והיום אנו זוכים לשוב להר עיבל - מקום הכינוס הראשון של עם ישראל בארצו. כך בונים את מדינת ישראל: מתקנים את מוסדותיה וממשיכים לבנות את ארץ ישראל. ברכה גדולה לחלוצים האמיצים שבוחרים להכות כאן שורש, לראש המועצה יוסי דגן ולזמביש הבלתי נלאה, שממשיכים להפוך חזון למציאות. 'עוד אבניך ונבנית'".

ביסמוט אמר: "אין דרך סמלית יותר לסיים קדנציה. בבנייה, בהתיישבות ועם הפנים לעתיד. יישר כוח ליוסי דגן ראש המועצה שמוביל בנחישות את תנופת ההתיישבות".

קלנר אמר בטקס: "'היום הזה נהיית לעם'. עם שכולו התמדה, התמדה שמגיעה מתוך אמונה. מי שיש לו את האמונה יכול להתמיד דורות על גבי דורות, מול כל הקשיים, מול כל האתגרים, ולהצליח. זה סוד כוחו של העם הזה. וכאן התחילה הברית בארץ ישראל, היום הזה נהיית לעם... כאן זה ערש התרבות העולמית. כאן יצקנו השראה לעולם כולו. מכאן, ובעזרת השם עוד יקום כאן, לא רק עיר, מרכז מבקרים ענק, שיבוא ויציג את ההיסטוריה, ואת התנ"ך ואת העדויות ההיסטוריות המדהימות של המזבח".

ח"כ שקלים אמר: "מה שבאמת הכי מרגש אותי זה לראות כאן את הילדים החמודים האלה מתרוצצים כאן על הגבעות, בין הקרוונים, בין הבתים. בימים האלו שאנחנו, אתה יודע, כילד עירוני, כבן ליישוב עירוני שגר בחולון, ולראות הרבה מאוד מילדי המסכים למיניהם, שמתמכרים לכל מיני עניינים גשמיים, לראות כאן את החינוך הזה של הילדים שבאים כאן, וזה דור ההמשך שלנו, לגאול את ארץ ישראל, לחשוב על האינטרסים של עם ישראל. החיבור הזה של העם, של העוצמה שלנו עם התורה שלנו, שזה מה שמחבר אותנו ליסודות, זו המורשת שלנו, פשוט מרגש מאוד".

זמביש אמר: "אנחנו עולים פה היום להתיישבות לא בשם עצמנו, עולים בשם כל עם ישראל, בשם עם ישראל, בהחלטת ממשלת ישראל, בתיאום מלא עם כל מי שצריך. לא במחטף בלילה וגם בתקופות כאלה, בריש גלי ובאישור. הדבר הזה מחייב אותנו. החיבור הזה, בידיעה שאנחנו במעשה הזה מייצגים את עם ישראל כולו, באחריות, במעשה ההתיישבות כלפי כל עם ישראל. זו הנקודה הראשונה שהיא המיוחדת פה, בהר הזה".

שרלה קאשי, אחת מתושבות היישוב החדש, אמרה כי "עלייה ליישוב עיבל היא חיבור לשורשים הכי עמוקים של עם ישראל. מרגש. מרגש להיות חלק מקהילה מתגבשת של משפחות חלוציות ומסורות, שקיבלו החלטה אידיאולוגית לקבוע את ביתם בהר עיבל, ובאו עם לב פתוח ועין טובה... ובנימה אישית, אני מרגישה זכות גדולה כבת להורים שלקחו חלק בעליות לסבסטיה, ומיישבים את השומרון להיות שותפה גם אני במצוות יישוב הארץ. שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים".