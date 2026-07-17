פעיל שמאל קיצוני כבן 90 הגיע בצהריים (שישי) לחוות תומר בגוש עציון והחל להתעמת עם נער תושב המקום.

בשלב זה עלה הפעיל לרכבו של הנהג והחל בנסיעה, תוך שפגע בנער באורח קל. בהמשך ניגשה תושבת המקום לעבר הרכב כדי לברר את פשר מעשיו של החשוד. על פי החשד, הוא המשיך בנסיעתו, פגע בה והיא נאחזה ברכב ונגררה על ידו למרחק של מטרים.

כתוצאה מהאירוע נפצעה התושבת באורח קל. גם הנער נפצע באורח קל בעקבות הפגיעה הראשונית. החשוד עוכב והועבר להמשך חקירה, ורכבו נתפס.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' קרא לנשיא לגנות מיד את האירוע, "ניסיון דריסת חלוצי החוות בגוש עציון ע"י אנרכיסט יהודי, הוא תוצאה ישירה של קמפיין ההסתה של יאיר גולן וחבריו בשמאל. אני קורא לנשיא המדינה לגנות את האלימות בתוכינו, וליאיר גולן, איינזקוט ובנט לחזור בהם מדבריהם לפיהם הם יפנו את החוות לאחר הבחירות. כל תגובה אחרת תהווה המשך להתרת הדם של חלוצי החוות".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ: "אישה יהודייה מאושפזת בבית החולים לאחר שנפגעה בידי יהודי, אנרכיסט שמאל. זו מציאות בלתי נתפסת וחציית קו אדום שאסור להשלים איתה. פעם אחר פעם אנחנו מתמודדים עם אנרכיסטים שמטרידים את חיילי צה"ל, תוקפים יהודים ומחוללים פרובוקציות ברחבי יהודה ושומרון. לצערנו, גם במקרה הזה הכתובת הייתה על הקיר. אנחנו קוראים לכוחות הביטחון להרחיק את הגורמים האלימים מהשטח ולפעול בנחישות כדי למנוע את האירוע הבא".

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל מסר: "הכתובת הייתה על הקיר. אנחנו מזועזעים אבל לא מופתעים. אנחנו מתמודדים עם האנרכיסטים האלה לאורך שנים והפעם הם תקפו חלוצים בחווה שהוקמה על ידי המועצה. אנחנו קוראים לכוחות הביטחון להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותם למען שמירה על ביטחון חלוצי החוות".