נבחרת אנגליה ניצחה את נבחרת צרפת 4:6 במשחק על הארד במונדיאל שנערך הלילה.

הניצחון העניק לאנגלים את המקום השלישי בטורניר לאחר משחק שכלל עשרה שערים.

אנגליה פתחה את ההתמודדות בסערה ועלתה ליתרון 0:4 כבר במחצית הראשונה. במחצית השנייה הצליחה צרפת לצמק עד ל-4:3, אך האנגלים הגדילו שוב את היתרון ל-3:5, ספגו שער נוסף שקבע 5:4, ובתוספת הזמן השלימו את הניצחון עם שער שישי.

בוקאיו סאקה כבש שלושער לזכות אנגליה, כולל שני שערים במחצית הראשונה ופנדל במחצית השנייה.

מדובר במשחק המונדיאל הראשון עם עשרה שערים מאז שנת 1982.

קיליאן אמבפה כבש צמד לזכות צרפת, ובכך הגיע ל-22 שערים בגביעי העולם והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. הוא עקף בשער אחד את ליאונל מסי, שנבחרתו ארגנטינה צפויה לפגוש את ספרד בגמר המונדיאל.