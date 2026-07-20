נבחרת ספרד זכתה הלילה (שני) במונדיאל 2026 לאחר שניצחה 0:1 את ארגנטינה בתום הארכה, בגמר דרמטי בניו ג'רזי.

פראן טורס כבש את שער הניצחון בדקה ה-106 והעניק לספרדים את גביע העולם השני בתולדותיה, 16 שנים בדיוק אחרי הזכייה ההיסטורית הראשונה של הנבחרת בדרום אפריקה 2010.

התוצאה אמנם הייתה מינימלית, אך המשחק עצמו היה חד-צדדי ברוב שלביו. ספרד שלטה כמעט לחלוטין בעוד שלאו מסי וחבריו לא הצליחו לבעוט למסגרת כמעט לאורך כל המשחק ונראו חסרי תשובות מול הלחץ, הסדר והעליונות הטקטית של הנבחרת הספרדית.

נקודת המפנה הגיעה בדקה ה-94, עם פתיחת ההארכה: אנסו פרננדס ביצע עבירה מסוכנת על פאו קובארסי, ספג כרטיס צהוב שני והותיר את ארגנטינה בעשרה שחקנים. ארבע דקות לאחר מכן לאמין ימאל סובב כדור חופשי מצוין לעבר השער, אך מרטינס התעופף והדף לקרן.

בדקה ה-99 כבר נראה היה שספרד מצאה את שער היתרון כאשר ניקו וויליאמס שלח את הכדור לרשת, אך השער נפסל לאחר שהשופט קבע כי מיקל מרינו ביצע עבירה על ניקולאס אוטמנדי במהלך שקדם לכיבוש.

הלחץ הספרדי הלך וגבר, ובדקה ה-106 הוא סוף-סוף תורגם לשער הניצחון המוצדק של פראן טורס, שהכריע עמוק בתוך תוספת הזמן של ההארכה.

ארגנטינה, מנגד, פספסה הזדמנות להפוך לנבחרת השלישית בהיסטוריה שזוכה בשני מונדיאלים רצופים, והראשונה לעשות זאת מאז ברזיל ב-1962.

עבור קפטן הנבחרת, לאו מסי בן ה-39, שסיים טורניר נהדר עם שמונה שערים אך לא הצליח להשפיע על משחק הגמר, מדובר ככל הנראה בטורניר המונדיאל האחרון בקריירה, אותו הוא מסיים עם מדליית הכסף בלבד.