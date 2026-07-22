ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הודה הלילה (רביעי) בסרטון וידאו שהעלה לרשת החברתית X כי אין לו את הסמכות לממש את איומו לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקורו הצפוי בעיר לרגל עצרת האו"ם בספטמבר.

עם זאת, המשיך ממדאני בסרטון לתקוף את נתניהו וכינה אותו "פושע מלחמה", טען כי הוא "האדריכל של רצח עם נוראי נגד העם הפלסטיני", וקרא לממשל הפדרלי לפעול למעצרו באמצעות הצטרפות לבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC), שהוציא צו מעצר נגד נתניהו.

"יש סיבה לכך שבית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא צו מעצר נגד נתניהו. מבחינה אנושית, הקדשנו דורות שלמים לבניית תפיסה משותפת לפיה ישנם פשעים חמורים כל כך, עד שהם פוגעים באנושות כולה. כל אדם, באמצעות עיניו, לבו ומצפונו, חייב להכיר בהרס שהוא המיט ולהבין שמקומו בפני בית דין", טען ממדאני בסרטון.

"כפי שאמרתי, אני מסכים עם בית הדין הפלילי הבינלאומי לכך שבנימין נתניהו צריך להיעצר ולהישפט על פשעיו, כפי שאני מאמין לגבי כל אדם אחר שהוגש נגדו כתב אישום מטעם בית הדין. הממשל שלי בחן כל אפיק אפשרי, תחת החוק הקיים, כדי לקבוע אם עיריית ניו יורק תוכל לבצע את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי במידה ובנימין נתניהו יגיע לכאן. די ברור שאין לנו את הסמכות המשפטית העצמאית לאכוף את הצו הזה", הודה.

ראש העיר המשיך ואמר: "לממשל הפדרלי, לעומת זאת, יש את הסמכות הזו - ואני קורא לו להצטרף ל-ICC ולבצע את צו המעצר. אני רוצה להיות ברור באותה מידה: בנימין נתניהו אינו רצוי בניו יורק, וכך גם אף פושע מלחמה אחר. בעוד שאיננו יכולים לסיים את רצח העם בכוחות עצמנו, אנחנו יכולים להחליט אם השתיקה שלנו תהפוך לנשק נוסף, ואנו יכולים לבחון כל כלי שברשותנו כדי להגן על האנושיות והכבוד של כל בני האדם".

ממדאני, כזכור, עורר סערה לאחר שאמר בריאיון ל"ניו יורק טיימס" כי יפעל למעצרו של נתניהו במהלך ביקורו בעיר.

בתגובה מסרה לשכת ראש הממשלה: "בית הדין הפלילי הבינלאומי הוא בית דין 'קנגורו' שאין לו סמכות על אמריקאים או ישראלים. צו המעצר המזויף שלו נגד ראש הממשלה נתניהו ניתן על ידי התובע לשעבר של בית הדין הפלילי הבינלאומי המוכתם, כרים חאן, כמה ימים לפני שהאשמות בפגיעה מינית נגדו הפכו לידועות לציבור. זו הייתה ניסיון ברור מצד חאן להסיט את תשומת הלב הציבורית ולחפש הגנה מפני ביקורת".

עוד הודגש כי "תחת הנהגתו של ראש הממשלה נתניהו, ישראל נקטה צעדים חסרי תקדים בזמן מלחמה כדי למזער נזק לאזרחים תוך התמודדות עם חמאס, ארגון טרור ג'נוסיידי המשתמש בפלסטינים כמגנים אנושיים ומכוון בכוונה לאזרחים ישראלים תמימים".

בתשובת נתניהו הובהר כי "במקום לתמוך בהתנהגות הפלילית של חאן, מר ממדאני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. כמו כרים חאן, ממדאני נראה מעוניין להסיט את תשומת הלב הציבורית משגיונותיו ולהתקיף את מנהיג המדינה היהודית ואת הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון".

מוקדם יותר השבוע התייחס הנשיא דונלד טראמפ לאיומיו של ממדאני וכתב ברשת Truth Social: "בנימין נתניהו לא ייעצר, בשום צורה או דרך, בזמן שהותו בארצות הברית". הוא הוסיף כי "נתניהו נלחם נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, אשר הרגה לאחרונה 52,000 מפגינים חפים מפשע, ובילתה את 47 השנים האחרונות בהריגת חיילים אמריקאים ואחרים".

לדבריו, "היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן לסחרור חסר תקדים זה של מוות והרס, דבר שנשיאים קודמים היו צריכים לטפל בו כבר לפני שנים".