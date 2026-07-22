ההרשמה לפריימריז במפלגת הציונות הדתית נסגרה, ועשרה מועמדים יתמודדו על המקומות ברשימת המפלגה לכנסת. את הרשימה יבחרו כ-200 חברי מרכז המפלגה ביום ראשון הבא.

בין המתמודדים נמנים חברי הכנסת אוהד טל, צבי סוכות, מיכל וולדיגר, אורית סטרוק ושמחה רוטמן. יצויין כי ברשימה שוריין צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור.

לצדם יתמודדו איתן תם, חבר מועצת העיר ראש העין וחבר מרכז המפלגה; הרב שמואל ששון, רב גרעין הדר וחבר מרכז המפלגה; צביקה וישנגרד, סגן ראש עיריית פתח תקווה וחבר מרכז המפלגה; עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע; ונתן זאובמן, מנכ"ל תוכנית "תקווה" להעלאת צעירים מצרפת, יזם ומנהל סטארטאפ.

בתוך כך, ועדת הבחירות של המפלגה השלימה את היערכותה לקראת יום ההצבעה, שייערך ביום ראשון הבא.

ההצבעה תתקיים בעיקרה באופן פיזי, לצד אפשרות מוגבלת להצבעה מרחוק במקרים חריגים, ובהם משרתי מילואים בעלי צו בתוקף, מאושפזים, מי שאינם יכולים להגיע מסיבות רפואיות ושוהים בחו"ל שהזמינו את נסיעתם מראש.

במסגרת ההיערכות יופעלו שתי קלפיות: קלפי במטה הבחירות באזור התעשייה חבל מודיעין בין השעות 08:00 ל-11:00 עבור מי שלא יוכלו להגיע להצבעה בערב, וקלפי מרכזית בירושלים בין השעות 16:30 ל-19:30.

לאחר סיום ההצבעה ייערכו ארוחת ערב, כינוס מרכז המפלגה ופרסום התוצאות.