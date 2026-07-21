סמוטריץ': לא מתייחס בפומבי לפרסומים ללא

במפלגת הציונות הדתית שקלו לשריין ברשימה לכנסת הבאה את ד"ר אבישי בן חיים, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ' מעוניין לגוון את הרשימה באמצעות שיריון של דמות מזרחית או דתית מתונה במקום השני ברשימה.

מטרת המהלך היא לפנות לקהלים דתיים לאומיים ששוקלים הצבעה למפלגות בגוש שמנגד.

בן חיים מסר בתגובה כי מבחינתו הנושא אינו עומד על הפרק. במפלגת הציונות הדתית הגיבו: "הרשימה תהיה מגוונת ותמשיך את העשייה הנרחבת בכלל התחומים". השר סמוטריץ' נשאל בכנס ברחובות לגבי הדיווח והשיב: "לא מתייחס בפומבי לפרסומים כאלה".

הלילה בחצות תיסגר ההרשמה לפריימריז במפלגה, שבהם יתמודדו המועמדים על מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. את הרשימה יבחרו קרוב ל-200 חברי מרכז המפלגה.

עד כה הגישו את מועמדותם חברי הכנסת המכהנים אוהד טל, צבי סוכות, מיכל וולדיגר, אורית סטרוק ושמחה רוטמן.

לצידם הגישו מועמדות גם איתן תם, חבר מועצת העיר ראש העין וחבר מרכז המפלגה; הרב שמואל ששון, רב גרעין הדר וחבר מרכז המפלגה; וצביקה וישנגרד, סגן ראש עיריית פתח תקווה וחבר מרכז המפלגה.

לערוץ 7 נודע ממספר מקורות בכירים במפלגה כי מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, צפוי אף הוא להתמודד בפריימריז.