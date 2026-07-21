ההבהרה של הרב לנדו: "עיוות וחוסר הבנה" צילום: דוברות

בעקבות ההד הציבורי הנרחב והסערה הפוליטית שפרצה בעקבות דבריו, פרסם מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, הבהרה לדברים שאמר נגד המשרתים בצה"ל מקרב הציונות הדתית.

"בימי בין הזמנים עלולים לפגוש אנשים שונים מאורח חיינו, חובה להיזהר מכל ויכוחים השקפתיים איתם. השקפתנו ברורה לנו מרבותינו מצוקי ארץ אשר את מימיהם אנו שותים, ובפרט יש להיזהר מאד מויכוחים עם אנשים אשר בחסות אמונתם רודפים את התורה ולומדיה, ואינם מסוגלים להבין ולהעמיק בהשקפתנו שזו היתה השקפת רבותינו הגדולים החזון איש והרב מבריסק זכר צדיקים לברכה", אמר הרב דב לנדו.

הוא הוסיף כי דבריו עוותו לגמרי. "כמו שהוכח ביממה האחרונה כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, ובשנאת עמי הארצות התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת".

פנייתו של מנהיג הציבור הליטאי מגיעה ישירות על רקע פרסום הקלטה משיחה סגורה שלו, בה נשמע אומר: "הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר... יש רשעים.. ומהחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם. אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת, אם המדינה... אני הייתי שואל אותם, לשיטתייהו, אין להם שיטה בכלל, לשטותייהו, אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר".

האמירות הללו גונו בחריפות על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר יצא להגנת הלוחמים מהציונות הדתית ומסר: "אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה".